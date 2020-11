Në dy shtretër pacientët e stërlodhur marrin serum, dhe në dy të tjerët shtrihen kufomat. Këto fotografi janë vërtet s një film horror, Shëndetsia Maqedonase. Kjo ka ndodhur në spitalin e Manastirit dhe po shpërndahen në rrjetet sociale me një kërkesë që Ministri Venko Filipce të japë dorëheqjen menjëherë dhe të marrë me vete të gjithë qeverinë.

KËRKOJ MNISTR FILIPÇE TË JAPË DORËHEQJE DHE MENJËHERË TË FORMOHET QEVER E RE E EKSPERTËVE.

Këto fotografi janë bërë në Spitalin në Manastirt. Nga katër shtretërit, dy marrin serume, dy shtretërit e tjerë kanë dy kufoma. Dorheqje urgjente të Ministrit Filipçe së bashku me Zaevin. Më e keqja është duke ardhur, shkruan kolumnisti Vasko Bileski në Facebook.

Në komentet e viktimave të sistemit të Filipçes, mund të shihet se kjo situatë nuk është prej sot, as nga dje, por nga fillimi i pandemisë.

Nëna ime ishte shtrirë në Spitalin Klinik në Manastir për 20 ditë në Prill, një pacient vdiq në dhomën e saj, e kishin mbuluar me një çarçaf me qëllim për të kaluar natën në dhomë, nëna ime reagoi se nuk kishte asnjë shans që ajo të kalonte natën në të njëjtën dhomë me pacientin e ndjerë dhe kishin hequr trupin. Përndryshe, qëllimi i tyre ishte ta linin atë deri në mëngjes, shkruan në një koment.