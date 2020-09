Pa ujë sot prej orës 12:00 do të mbesin një pjesë e shfrytëzuesve të lagjes Maxhari, Hipodrom dhe fshatit Trubarevë.

Nga NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Shkup kumtojnë se ndërprerje në furnizimin me ujë do të ketë në rrugën Bllagoja Stefkovski me rrugën Petre Filipovski Garkata, për shkak të një defekti rrugor në rrjetin e ujësjellësit prej f 350 mm.

Shfrytëzuesit do të mbesin pa ujë deri në përfundimin e intervenimit.