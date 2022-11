Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, ka thënë mbrëmë se është i shqetësuar për sulmin raketor në territorin e Polonisë.

Ai në llogarinë e tij zyrtare në Twitter, shprehu mbështetjen dhe solidaritetin e plotë me Poloninë, si dhe ngushëllimet për familjet e viktimave.

“Të shqetësuar nga sulmet e fundit të raketave që kalojnë në territorin e Polonisë. Mbështetje dhe solidaritet të plotë me partnerin tonë të ngushtë Poloninë, duke shprehur ngushëllime për familjet e viktimave. Jemi duke u konsultuar me aleatët tanë në NATO dhe e ndjekim nga afër situatën”, ka shkruar Osmani.

Concerned by the recent missile strikes crossing into 🇵🇱 territory. Full support & solidarity w/ our close partner #Poland, expressing condolences to the families of the victims. We are consulting our @NATO Allies & closely following the situation@RauZbigniew @PolandMFA

