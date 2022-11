Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali, në paraqitjen e tij në Alsat, kërkoi që Prokuroria të ngrejë lëndë për rastin e Klinikës së Onkologjisë me manipulimet që janë bërë me terapitë.

“Ky është rast konkret dhe prokuroria duhet të ngrejë lëndë dhe ta trajtojë këtë rast. Unë nuk kam shkuar në Klinikë, por i kam kërkuar drejtorit që të jap dorëheqje”, tha ministri.

Ai theksoi edhe vërejtjet e ministrisë për këtë klinikë janë të këtyre tre viteve të fundit, por që siç tha ministri është material i mjaftueshëm për prokurorinë.

Ai foli edhe për skandalin në klikën “Zhan Mitrev”, ndërsa tha se në këtë spital janë trajtuar 620 raste me hemofiltrim.

“Neve na duhej një metodologji me të cilën do t’i skanonim të gjitha rastet, për të krijuar një pasqyrë të përgjithshme se çka ka ndodh në këtë klinikë. Ministria është e lidhur me Inspektoratin sanitar, me Malmed, me odën e mjekëve dhe një komision të cilin e formova, enkas për infeksionet intra-hospitale. Neve na duhen pesë lëndë t’i përmbledhim në një raport të përgjithshëm, i cili do të jetë publik”, tha Bekim Sali.

Ministri u shpreh optimist, pasi që sipas tij në mënyrë profesionale po e zhvillojnë të gjitha grupet e punës, që kanë të bëjnë me shëndetësinë.