Stabiliteti i Ballkanit Perëndimor dhe integrimi në BE është shumë i rëndësishëm. Anëtarësimi është një mundësi e madhe. Të gjithë e pamë që me anëtarësimin arritëm përparim, por BE-ja e ka humbur dinamizmin dhe ne duhet të sigurojmë zgjerimin. Nuk e injorojmë faktin që Ukraina dhe Moldavia morën një përshpejtim të jashtëzakonshëm në rrugën drejt BE-së. Ne duhet të respektojmë vendet që kanë punuar për këtë për një kohë të gjatë, tani janë vënë në plan të dytë dhe kjo nuk është e ndershme. Ne besojmë se është e rëndësishme të ruhet anëtarësimi i Republikës së Maqedonisë në BE dhe në përputhje me rrethanat dëshirojmë të përshpejtojmë procesin e anëtarësimit të Maqedonisë. Ne jemi të gatshëm të organizojmë Konferencën e Dytë Ndërqeveritare, nëse jo, do të shkojmë me çështje bilaterale, tha kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, në konferencën për media me kolegun maqedonas Hristijan Mickoski.

Sipas Orbanit, vendet e BB-së meritojnë shumë më tepër nga Brukseli – ato duhet të jenë anëtarë të Bashkimit shumë kohë më parë.

– Një gabim i madh i BE-së në lidhje me Maqedoninë, të cilin do ta cilësoja si gabim historik. Ky gabim rritet, duke qenë se vendi do të jetë prapa Shqipërisë në rrugën drejt BE-së, për të cilën nuk shoh asnjë arsye. Kjo do të jetë një sfidë e madhe për këtë Qeveri, tha kryeministri hungarez, duke folur për integrimin evropian të vendit tonë.