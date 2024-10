Me orarin e ri dimëror të fluturimit , i cili hyn në fuqi në mesnatë, 14 linja ajrore do të fluturojnë nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit në gjithsej 37 destinacione të rregullta dhe në shtatë destinacione çarter, ose gjithsej 44 destinacione nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit. Nga Aeroporti i Sh. Apostulli Pali Ohër, ndërkohë, tre aviokompani do të fluturojnë në katër destinacione.

Nga operatori i aeroportit TAV Maqedoni informojnë se në përputhje me njoftimet dhe informacionin e marrë nga aviokompanitë, nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit do të operojnë: Aegean Airlines, Air Serbia, Ajet, Austrian Airlines, Chair Airlines AG, Croatia Airlines, Edelweiss, Lot Polish Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, SunExpress, Turkish Airlines dhe Wizz Air. Ata do të fluturojnë në destinacionet: Antalia, Athinë, Bazel-Miluz, Beograd, Berlin, Bolonjë, Bratisllavë, Bremen, Bruksel Sharleroa, Budapest, Dortmund, Ajndhoven, Frankfurt, Friedrihshafen, Geteborg, Hamburg, Stamboll, Izmir, Karlsruhe, Larnaka, Lubjanë, Londër Luton, Malme, Maltë, Milan Malpensa, Mynih Memmingen, Nirnberg, Oslo Sandefjord, Paris Bove, Romë Fiumiçino, Salcburg, Sarajevë, Venecia Trevizo, Vjenë, Zagreb, Cyrih, Varshavë. Aviokompania e 14-të është Freebird, e cila do të kryejë fluturime çarter për në/nga Aeroporti i Shkupit për në/nga Hamburg/Hanover, Mynih/Shtutgart, Berlin/Lajpcig, Mançester/Londër, Paris, Lion/Marsejë, Diseldorf/Frankfurt. Përveç kësaj, më shumë se pesë destinacione fluturojnë më shumë se një aviokompani: Antalia (Pegasus dhe Sunexpress), Frankfurt (Lufthansa në Aeroportin e Frankfurtit dhe Wizz Air në Aeroportin Han), Stamboll (Turkish Airlines në Aeroportin iGA; Pegasus dhe AJet në Aeroportin Sabiha Gokçen), Izmir (Pegasus dhe Sunexpress) dhe Cyrih (Edelweiss dhe Chair Airlines).

Nga Aeroporti i Ohrit Sh. Apostulli Pali, Wizz Air, Chair Airlines dhe Edelweiss do të fluturojnë përkatësisht në Vjenë, Memingen, Dortmund dhe Cyrih.

Orari dimëror i fluturimit për Aeroportin e Ohrit është identik me orarin dimëror të fluturimeve të vitit të kaluar, 2023/2024. Për aeroportin e Shkupit vitin e kaluar, sezoni dimëror kishte 13 aviokompani që fluturonin në 42 destinacione, tani ka 14 aviokompani që operojnë në 44 destinacione duke përfshirë fluturime çarter.

Me thirrjen e fundit për subvencionimin e linjave ajrore vitin e ardhshëm, do të mund të udhëtohet nga aeroportet maqedonase në Dubai dhe Barcelonë, destinacione që po ripërtërihen, si dhe në Lion, Shtutgart, Bazel dhe Stamboll.

Nga aeroporti i Shkupit nga 30 marsi, dy herë në javë do të ketë fluturime Shkup-Dubai-Shkup, si dhe Shkup-Barcelonë-Shkup nga 30 qershori, nga e cila datë tre herë në javë do të ketë fluturime në relacionin Shkup-Lion-Shkup dhe Shkup-Shtutgard-Shkup.

Në Aeroportin e Ohrit, risi janë linjat Ohër-Bazel-Ohër, që do të shërbehet dy herë në javë, dhe linja e rregullt Ohër-Stamboll-Ohër (nga 30 marsi), e cila do të fluturojë katër herë në javë.

“Wizz Air” do të kryejë fluturime në Shtutgart, Bazel, Barcelonë dhe Lion, “Fllaj Dubai” në Dubai, ndërsa “Turkish Airlines” për në Stamboll. Ata do të marrin subvencione nga 12 euro për pasagjer pas mbërritjes në Aeroportin e Ohrit dhe 9 euro për pasagjer pas mbërritjes në Aeroportin e Shkupit.

“Këto gjashtë destinacione janë lajm i mrekullueshëm për qytetarët e Maqedonisë. Lidhjet e drejtpërdrejta me Dubain, Barcelonën, Shtutgartin, Lionin, Bazelin dhe Stambollin janë lajme të mrekullueshme që do të sjellin turistë të rinj të shumtë dhe udhëtime më të lehta për qytetarët e Maqedonisë”, tha Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolloski në konferencë për media dje, duke publikuar epilogun e thirrjes.

Me gjashtë linjat e reja, priten 200.000 pasagjerë shtesë përmes aeroporteve maqedonase.

Efektet pozitive nga subvencionet nga thirrja pret edhe operatori i aeroportit, me rritjen e numrit të destinacioneve të reja.

“Për operatorin e aeroportit TAV Maqedoni, si filial i aeroporteve TAV, modeli për subvencionimin e fluturimeve të linjave të reja ajrore në destinacionet e reja nga aeroportet e Shkupit dhe Ohrit është plotësisht i pranueshëm dhe sipas vlerësimeve, këto subvencione do të ishin mundësi e shkëlqyer dhe do të kishin efekt të madh në rritjen e numrit të destinacioneve të reja, tërheqjen e linjave të reja ajrore për të operuar nga aeroportet e Shkupit dhe Ohrit dhe rrjedhimisht rritjen e numrit të pasagjerëve në aeroportet dhe turistët në vend”, deklaruan për Agjencionin Informativ të Maqedonisë nga filiali i aeroporteve TAV në shtet.

Siç njoftoi Nikolloski, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve është në proces të përgatitjes së thirrjes së dytë që duhet të publikohet në fund të nëntorit dhe të miratojë destinacione të reja.