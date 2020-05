Pas mëse një orë në mbledhje me dyer të mbyllura, lideri i demokratëve Lulzim Basha ka bërë me dije se i ka parashtruar detyrat strukturave të PD-së dhe se nesër opozita do të dalë në shesh, në mbështetje të Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit, e cila thërriti të hënën një tubim në orën 16:30.

Basha tha se opozita i mbetet zotimit të saj, që nesër në pushtet, do të ringrejë Teatrin Kombëtar.

“Sot AMT ka shpallur një protestë për ditën e nesërme dhe ka kërkuar ndihmë nga qytetarët. U bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të jemi nesër në protestë në mbrojte të kulturës, të artit të trashgimisë kulturore, pasi sot është bërë një krim i i rëndë. Në mbledhjen e sotme janë ndarë detyrat e të ketë një pejsëmarrje maksimale”, u shpreh Basha.