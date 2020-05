Moti sot në Maqedoni do të jetë i nxehtë dhe me temperatura relativisht të larta, që do të lëvizin nga 17 deri në 27 gradë Celsius.

Gjatë ditës do të ketë mundësi të pakta për reshje shiu por vetëm në vendet malore kurse shpejtësia e erës do të jetë 3 km për orë.

Edhe gjatë ditëve në vazhdim do të ketë mot të njejtë, kurse ditën e mërkurë (20 maj) priten reshje shiu në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut.