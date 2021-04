Përfaqësuesja e Zyrës evropiane të OBSH-së Ketrin Smallvud paralajmëroi sot për situatën me koronavirusin në Ballkanin Perëndimor dhe e vlerësoi atë si jashtëzakonisht të rëndë.

“Në Ballkanin Perëndimor, kemi një situatë ku spitalet duhet të kryejnë konvertimin, që do të thotë se llojet e tjera të shërbimeve mjekësore prishen dhe vonohen, gjë që përsëri do të thotë se sistemi do të rëndohet në të ardhmen. Ne duhet të zbatojmë të gjitha masat pa pritur të ulim shkallën e infeksionit”, deklaroi Smollvud për RTS-në.

Ajo gjithashtu vlerësoi se tre variantet e koronavirusit, të zbuluar së pari në MB, Afrikën e Jugut dhe Brazil, ishin shumë shqetësuese, por theksoi se OBSH po monitoronte nga afër mutacionet.

Smollvud tha edhe se Evropa deri më tani nuk ka vaksinuar po aq shumë njerëz deri më tani sa do të ishte e mjaftueshme për të hyrë në një fazë tjetër të pandemisë dhe se ishte e rrezikshme të mos kuptoje se kështu ishte.