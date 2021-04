Zëdhënësi i OBRM-PDUKM-së, Naum Stoilkovski thotë se “po harxhohen vaksinat, ndërsa Zaev dhe Filipçe ende janë të paaftë për të blerë vaksina të reja për të vazhduar imunizimi në Maqedoni”.

“Nga vaksinat e arritura, Zaev dhe Filipçe siguruan vetëm 3.000 vaksina. Të mos ishin donacionet, nuk do të kishte as mjek dhe as personel mjekësor i vaksinuar. Të mos ishin donacionet, do të duhej të udhëtonin për në Serbi për vaksinim, ose atje ku u hapet dera”, tha Stoilkovski.

Ai tha se nuk duhet të harrohet se sa gënjeshtra u thanë për blerjen e vaksinave dhe se sa, siç thotë Stoilkovski, deklarata ishin dhënë se ka marrëveshje për vaksina.

“Vaksinimi në Maqedoni vonoi për katër muaj. Kjo kushton jetë. Nga 1 janari deri tani kanë vdekur 1.700 persona. mbi 1.700 viktima lidhur me epideminë”, thotë Stoilkovski.