Numri i të infektuarve tejkaloi dy mijë, lehtësohen masat kufizuese

Numri i përgjithshëm i personave te të cilët është konfirmuar koronavirusi në vend dje tejkaloi dy mijë, gjegjësisht arriti 2014 nga fillimi i epidemisë. Ato janë diagnostikuar saktë për tre muaj pasi më 26 shkurt te ne u konfirmua rasti i parë pozitiv me Kovid-19. Janë shëruar 1453, 116 pacientë kanë vdekur ndërsa aktiv janë 445. Nata që kaloi ishte e fundit me orë policore e cila u vendos nga 22 marsi.

Qeveria ka sjellë vendim nga sot ta heq ndalesën për lëvizje, kurse objektet e hotelierisë do të fillojnë të funksionojnë nesër. Ekzistojnë protokolle të sakta për ta, në varësi të faktit nëse ato janë të mbyllura ose kanë tarraca.

Nga 1 qershori i vitit 2020 do të ndalojnë të vlejnë konkluzionet e Qeverisë, me të cilat kategori të ndryshme të të punësuarve kanë qenë të liruar për arsye të ndryshme nga kryerja e rregullt dhe e vazhdueshme e aktiviteteve, siç janë udhëzimi për të punuar nga shtëpia, udhëtimi për puna drejtë Shkupit, organizimi i procesit të punës me rotacione dhe masa dhe rekomandime të tjera të ngjashme. Ky vendim do të shoqërohet me protokoll të përshtatshëm pune – për kushte e hapësirave, distancën fizike,mbajtjen e mbrojtjes personale etj.Kjo nuk do të vlejë për të sëmurët kronikë, kurse përjashtim nga ky vendim do të ketë për prindërit e fëmijëve deri në moshën 10 vjeç ose fëmijët parashkollorë për të cilët do të pritet të merret vendim për fillimin me punë të kopshteve për fëmijë.

Theksoi se vendimet për lehtësimin e masave janë marrë në bazë të mendimit të ekspertëve dhe për dy, siç tha ai, arsye thelbësore – situata është nën kontroll dhe numri i rasteve aktive është stabil. Rritja e numrit të diagnozave ditët e fundit, tha ai, është për shkak të mosrespektimit të masave kufizuese të fazës së mëparshme dhe grupet dihen. Arsyeja e dytë për këto vendime, tha kryeministri, është për shkak të nivelit të lartë të profesionalizmit dhe gatishmërisë dhe, siç tha ai, na jep të drejtën që sistemi shëndetësor është i vendosur në mënyrë që të mundet me sukses të ballafaqohet me sfidat. Në periudhën e ardhshme, në fokus do të jenë vatrat e reja aktuale.

Numri i të infektuarve tejkaloi dy mijë, lehtësohen masat kufizuese

Spasovski tha se Komisioni për sëmundje ngjitëse është i obliguar të bëjë vlerësim të qartë dhe të saktë për hapje të kufijve shtetërorë dhe të përgatisin protokolle për hyrje dhe dalje nga vendi. Këtë vendim, tha, Qeveria e bën në koordinim me vendet nga rajoni.

“Me secilin prej tyre kemi komunikim të shkëlqyeshëm që paralajmëron se shumë shpejtë udhëtimi në rajon do të rregullohet në interes të qytetarëve të të gjitha vendeve. Obligimi i dytë i Komisionit është të përgatisë protokolle adekuate për punë të hoteleve dhe për mënyrën e punës me vizitorë dhe për punë”, theksoi Spasovski.

Qeveria dje pasdite në mbledhje miratoi edhe protokoll të saktë për veprim gjatë hyrjes a së të gjithë shtetasve të vendit, në pajtim të të cilit karantina e obligueshme shtetërore për shtetasit tanë të cilët kthehen nga jashtë me fluturime humanitare apo karvane, zëvendësohet me izolim shtëpiak nëse gjatë hyrjes në territorin e vendit tonë tregojnë PCR-test negativ për KOVIDF-19 të bërë në 72 orët e fundit para se të hyjnë në vend.

Spasovski potencoi se duhet të vazhdojmë të jemi të vetëdijshëm se ende mund të infektohemi.Virusi është këtu dhe nuk do të zhduket brenda natës. Ai do të jetë këtu derisa të fitohet imuniteti dhe të gjendet vaksinë, duke shtuar se mbrojtja është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme – distanca fizike dhe mbajtja e pajisjeve mbrojtëse.

Kryetari i Komisionit për sëmundje infektive, dr. Zharko Karaxhovski nuk pret rritje të numrit të të infektuarve, edhe pse, tha, mund të ketë raste incidente, siç ishin në ditët e kaluara nga solemnitete të ndryshme në të cilat nuk u respektuan ndalesat për tubime, lëvizje dhe për kontakt të afërt respirator.

“Personalisht nuk pres numër të rritur deri atje që ne të mund ta mbajmë nën kontroll”, tha Karaxhovski duke shtuar se edhe kur pati njëqind raste në ditë, e kanë mbajtur gjendjen nën kontroll sepse në rezervë kanë qenë të përgatitur një mijë krevate dhe spitali montues.