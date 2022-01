Ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali thotë se vendit nuk i nevojiten masa shtesë restrektive deri në mbledhjen e ardhshme të Komisionit për Sëmundje Ngjitëse.

Në deklaratë për media, Sali shprehet se sipas të dhënave të ISHP-së, pandemia në Maqedoni po bie dhe se çdo ditë ka ulje të rasteve të reja dhe hospitalizimeve.

“Gjithçka është nën kontroll. Nuk ka nevojë për masa shtesë. Në Kosovë janë ndërmarrë masa më restriktive për shkak se gjendja epidemologjike ka nisur të përkeqësohet dhe kjo është politikë lokale. Ne s’kemi nevojë për masa të tilla megjithatë çdo vendim është javor. Deri në mbledhjen e ardhshme të KSI-së nuk do të ketë nevojë për masa të reja, por shpresoj se qytetarët do të kenë kujdes dhe vaksinimi do të shtohet”, tha Sali.

Ai theksoi se 90% e rasteve aktive në Maqedoni janë me llojin Omicron të COVID-19 dhe pjesa tjerër e llojin Delta.