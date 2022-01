Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira mesatare, nëpër disa lugina do të ketë kushte për paraqitje të mjegullës.

Në pjesët lindore të vendit kohë pas kohe moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme, ndërsa kah fundi i ditës në pjesët verilindore do të ketë reshtje të dobëta të borës. Do të fryjë dhe erë e lehtë nga drejtimi veri-perëndimor.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej -10 deri në -1, ndërsa ajo maksimale do të arrij prejë 4 deri në 11 gradë celsius.

Në Shkup dhe rrethinë do të mbaj mot me vranësira dhe periudha me diel. Do të fryj dhe erë mesatare nga drejtime të ndryshme. Temperatura minimale do të ulet në -8, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 8 gradë celsius.