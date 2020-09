Nuk ka qytet në Maqedoni pa raste aktive me coronaviurs. Numri i rasteve aktive në gjithë vendin është 2.208, ndërsa Shkupi vazhdon të jetë qyteti me më së shumti raste, përkatësisht me 755 raste aktive. Pas Shkupi vinë Kumanova me 277 raste aktive, Gostivari me 146 raste, Prilepi 143 raste, Tetovë 121 dhe Shtip 111.

Në qytetet tjera ka nën 100 raste aktive, ndërsa më pak ka në Krushevë dhe Resnjë me nga një rast aktiv, dhe në Vallandova me dy raste.

Momentalisht në spitalet e Maqedonisë shërohen 295 pacientë.

Gjatë ditës së djeshme nga 1.486 testime u regjistruan 109 raste aktive. Prej fillimi të epidemisë numri i të infektuarve është 14.871, numri i të shëruarve është 12.054 dhe numri i të vdekurve është 609.