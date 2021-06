Rryma elektrike nuk do të shtrenjtohet. Sipas informatave jozyrtare nga Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE) do të ketë “ulje minimale të rrymës” informon Alsat. Por, vendimi do të mësohet pas orës 12:00, kur edhe pritet të përfundoj mbledhja e Komisionit, në të cilën të gjitha kompanitë të cilat i kanë dorëzuar harxhimet do të kenë të drejtë që të paraqesin vërejtje ndaj vendimit të KRRE-së.