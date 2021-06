“Ne jemi duke u përgatitur që të gjithë nxënësit të kthehen në shkollë nga 1 shtatori nën protokollet për mbrojtje nga Covid-19”, kështu ka deklaruar mbrëmë Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Mila Carovska në paraqitjen në “Temën e Ditës” në Sitel TV, përcjellë Nmk-post. Carovska ka deklaruar se Plani dhe Protokollet janë miratuar nga Qeveria.

“Viti i ri shkollor do të fillojë me prani fizike për të gjithë nxënësit. Ky është skenari më i dëshirueshëm. Sigurisht, klasat do të zhvillohen me protokolle të miratuara, të veshura me maska, ventilim dhe matje të temperaturës”, theksoi Carovska.