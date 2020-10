Këngëtarja e njohur kosovare, Nora Istrefi, përveç suksesit të saj në muzikë njihet edhe për pamjen e saj mjaft tërheqëse.

Ajo ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetin social Instagram disa fotografi të reja, ku shfaqet mjaft atraktive dhe veshur me një fund të shkurtër të zi, kombinuar me një bluzë të shkurtër.

Ajo gjithashtu kishte të veshur edhe një sako ngjyrë të hirtë dhe një palë çizme të gjata të bardha.

Dukja e saj atraktive dhe linjat e tonifikuara të trupit nuk kaluan pa komplimente të shumta të fansave në hapësirën për komente.

“Duke të parë ty”, shkroi Nora në mbishkrimin e këtyre fotografive, të cilat fituan simpatinë e ndjekësve të saj.