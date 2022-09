Njerëzit me grupin A të gjakut mund të jenë në rrezik më të lartë për të pasur një goditje në tru para moshës 60 vjeçare në krahasim me grupet e tjera të gjakut, kanë zbuluar studiuesit.

Sakaq ata me grupin e gjakut O kanë më pak gjasa të kenë një goditje të tillë.

Hulumtimi u krye nga një ekip i udhëhequr nga shkencëtarë nga Shkolla e Mjekësisë e Universitetit të Maryland në Shtetet e Bashkuara, të cilët shikuan lidhjen midis lidhjes së grupit të gjakut dhe shanseve të tyre për të pësuar goditje në tru.

Për ta bërë këtë, ata shikuan të dhënat nga 48 studime gjenetike mbi goditjet ishemike te të rriturit midis moshës 18 dhe 59 vjeç.

Goditjet në tru shkaktohen nga një bllokim i rrjedhës së gjakut në tru.

Në total, studimet përfshinin rreth 17,000 pacientë me goditje në tru dhe gati 600,000 kontrolle të shëndetshme që nuk kishin përjetuar kurrë një goditje në tru.

“Ne ishim të interesuar në përpjekjen për të identifikuar përcaktuesit gjenetikë të goditjes në tru,” tha për Euronews hetuesi kryesor i studimit Braxton Mitchell.

Njerëzit kanë katër grupe kryesore të gjakut, A, B, AB dhe O, dhe grupi i gjakut i një personi përcaktohet nga gjenet që trashëgojnë nga prindërit e tyre.

“Të kesh grupin e gjakut A rrit rrezikun me rreth 16 për qind për sulmin e hershëm në tru,” tha Mitchell.

“Nëse keni grupin e gjakut O, keni 12 për qind më pak gjasa të merrni infarkt, krahasuar me vetëm 4 për qind më pak gjasa për të marrë infarkt të mëvonshëm”.

Ata theksojnë se ata me grupin A të gjakut nuk duhet të shqetësohen për të pasur një goditje të hershme, ose të përfshihen në ekzaminime shtesë.

“Klinikisht, ne nuk duhet të shqetësohemi për grupet tona të gjakut që na vënë në rrezik të lartë për goditje në tru,” tha Mitchell.

“Ka faktorë të tjerë rreziku për goditje në tru që janë shumë më të rëndësishëm, si hipertensioni dhe pirja e duhanit. Pra, nëse duam të zvogëlojmë rrezikun e goditjes në tru, këta janë me të vërtetë faktorët që duhet t’u kushtojmë vëmendje”.

Është ende e paqartë se pse grupi i gjakut A e jep këtë rrezik më të lartë, por studiuesit mendojnë se mund të ketë të bëjë me faktorët e koagulimit të gjakut.

Studime të tjera kanë sugjeruar që ata me një grup gjaku A kanë një rrezik pak më të lartë të zhvillimit të mpiksjes së gjakut në këmbë, e njohur si tromboza e venave të thella.

Lloji i gjakut i lidhur me rrezikun e kushteve të tjera

Një studim nga shkencëtarët nga Shkolla e Shëndetit Publik të Harvardit zbuloi se njerëzit me grupe gjaku A, B ose AB kanë një rrezik më të lartë për sëmundje koronare të zemrës sesa njerëzit me grup gjaku O.

Ata me grupin më të rrallë të gjakut, AB, kishin rrezikun më të madh.

Studime të tjera kanë sugjeruar që njerëzit me grupin A të gjakut kanë një rrezik më të lartë të kancerit të stomakut , krahasuar me ata me grupe të tjera gjaku.

‘Hap i madh’ drejt ndihmës për të reduktuar rrezikun e goditjes në tru

Duke komentuar gjetjet, Clare Jonas nga Shoqata e Bamirësisë në Mbretërinë e Bashkuar për Stroke tha se rezultatet ishin një “hap i madh” drejt monitorimit më të mirë të faktorëve të rrezikut për goditjen e hershme.

“Shumica e goditjeve në tru ndodhin tek njerëzit e moshuar, për arsye që ne zakonisht jemi të vetëdijshëm si presioni i lartë i gjakut, trashja e arterieve ose fibrilacioni atrial,” tha

Jonas, i cili është Drejtues i Kërkimit të Komunikimit dhe Angazhimit në Shoqatën Stroke.

“Shkaktarët e goditjes në tru tek të rriturit më të rinj nuk janë kuptuar mirë, gjë që e bën më të vështirë parandalimin e tyre”, tha ajo në një deklaratë.

“Ne nuk e dimë ende pse njerëzit me grupin e gjakut A mund të jenë në rrezik të shtuar të goditjes së hershme. Kjo do të thotë se ne nuk mund të zhvillojmë ende parandalime të synuara për goditjen e hershme në tru”. /euronews.al/