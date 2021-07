Një 48-vjeçar nga Kumanova ka vdekur nga plagët e marra, ndërsa dy persona të tjerë janë lënduar në një aksident trafiku që ndodhi dje, kur një automjet goditi një veturë të parkuar në bulevardin “Treta MUB”, njoftoi sot MPB-ja.

“Dje, rreth orës 13.30 në SPB Kumanovë është raportuar se në bulevardin “Brigada e tretë greko-maqedonase”, një automjet udhëtarësh “Ford Fiesta” me targa të Kumanovës, i drejtuar nga 70-vjeçari M.P. nga Kumanova, u përplas me një automjet të parkuar “seat toledo”, me targa të Kumanovës dhe në T.M. (34), A.L. (50) dhe A.H. (48), të gjithë nga Kumanova, të cilët po hynin në automjet”, tha policia.

Pas aksidentit, të tre u dërguan në Spitalin e përgjithshëm në Kumanovë, ku T.M. dhe A.L. u konstatuan se kishin lëndime trupore, ndërsa A.H. iu nënshtrua plagëve të tij. Inspektimi u krye nga Prokurori publik dhe ekipi inspektues i SPB Kumanovë.

Një tjetër aksident trafiku ka ndodhur në Kumanovë në të cilin janë përfshirë një motor dhe një veturë dhe në të cilin janë lënduar tre persona. Aksidenti është raportuar në policinë e Kumanovës 25 minuta pas mesnate.

“Në bulevardin “Revolucioni i Tetorit” në Kumanovë, ka ndodhur një aksident trafiku në mes të një motoçikletë “Suzuki”, me targa të Kumanovës, në të cilën janë transportuar A.T. (20) dhe D.S. (20), të dy nga Kumanova dhe një automjeti motorik për udhëtarë “opel korsa ”, me targa të Kumanovës, i drejtuar nga D.T. (22) nga Kumanova”, bëri të ditur policia.

Pas aksidentit, dy personat që ishin duke udhëtuar me motor, si dhe shoferi D.T. janë dërguar në Spitalin e përgjithshëm në Kumanovë, ku A.T. dhe D.S. u konstatuan se kishin lëndime të rënda trupore, ndërsa D.T. i janë konstatuar lëndime trupore. Policia e Kumanovës ka kryer inspektim.