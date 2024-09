Ministria e Transportit shpalli thirrjen publike për mbështetje financiare për futjen e destinacioneve të reja nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit dhe Aeroporti Shën. Apostol Pavli në Ohër për periudhën 2025-2027. Në kuadër të programit trevjeçar për këtë janë siguruar mjete në vlerë prej 360 milionë denarë. Afati i fundit për paraqitjen e kërkesave për pjesëmarrje në procedurë është data 7 tetor deri në orën 10:00, në arkivin e Ministrisë.

Thirrja publike është e hapur dhe mund të aplikojnë të gjitha linjat ajrore të interesuara që plotësojnë kriteret e mëposhtme – kanë një certifikatë respektimi të kushteve të sigurisë për transportin ajror publik, kanë transportuar të paktën 5 milionë pasagjerë në vitin 2023, kanë përfituar. nga minimumi 10 milionë euro në vitin 2023, sipas Ministrisë së Transporteve.

Mbështetja financiare do të jepet sipas kritereve për renditjen e destinacioneve të reja në rendin e mëposhtëm: periudha e funksionimit të destinacionit, numri i fluturimeve javore, atraktiviteti i aeroportit në të cilin operon, si dhe numri i vendeve të ofruara për shitje. .

– Sa i përket shumës së mbështetjes financiare, ajo do të jetë 9 euro në denarë kundrejt vlerës për pasagjer në hyrje të transportuar nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit, 12 euro në denarë kundrejt vlerës për pasagjer hyrës të transportuar nga Aeroporti Shën. Apostol Pavli në Ohër. Çdo destinacion i ri për të cilin jepet mbështetja financiare dhe do të funksionojë nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit dhe Aeroporti Shën. Apostol Pavli në Ohër nuk duhet të shërbehet me transport të rregullt gjatë dy sezoneve të fundit të IATA-s, sqaron Ministria.

Transportuesi ajror që zgjidhet si përfitues i mbështetjes financiare është i detyruar t’i shërbejë çdo destinacioni të ri të vendosur për në/nga aeroportet në Shkup dhe Ohër, për të cilin jepet kjo mbështetje financiare, të paktën dy herë në javë në secilin nga sezonet e IATA-s sipas në një orar fluturimi të paracaktuar, të hartojë një plan për promovimin dhe marketingun e destinacioneve të propozuara, si dhe të paraqesë një raport në Ministrinë e Transporteve çdo gjashtë muaj.

Thirrja publike është publikuar në Fletoren Zyrtare, në faqen e Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, si dhe në median e shkruar vendase dhe një media të huaj.