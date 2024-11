Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikollsoki së bashku me Kryeministrin Hristijan Mickoski, ambasadoren e SHBA-së Angela Ageler, drejtorin e ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore Koce Trajanovski, përfaqësues nga Qeveria, kryetarë komunash nga Pelagos. rajoni, sot inspektoi ndërtimin e autostradës Prilep – Manastir.

Ministri Nikolloski theksoi se kjo është një ditë për t’u kujtuar sepse brenda një jave do të fillojë ndërtimi i dy autostradave në Maqedoni, ndërmjet të cilave dhe autostradës Prile-Manastir, e cila tërësisht do ta ndryshojë imazhin e Maqedonisë.

Ju paraqesim deklaratën integrale të ministrit Nikolloski:

Në të vërtetë, kjo është një ditë e rëndësishme për të gjithë rajonin e Pelgonit. Një vepër shumë domethënëse për Prilepin, Manastirin, Mogillën, Novacin, Krivogastanin e Resnjës nëse dëshironi dhe për Ohrin sepse kjo është një rrugë alternative edhe për Ohrin. Por më e rëndësishmja është se kjo autostradë të çon në dy qendra të mëdha në Maqedoni, në Prilep dhe në Manastir, dhe këtu të çon edhe në kufirin me Greqinë, në pikën tonë të dytë kufitare me Greqinë, që do të thotë një hapje e plotë si për turizmin dhe ekonomisë.

Kjo do të thotë një ringjallje e ekonomisë për të gjithë rajonin e Pellagonisë, performanca e mirë ekonomike në këtë rajon përmirësohet më tej, krijohen vende të reja pune të mirëpaguara dhe njerëzit e shohin të ardhmen e tyre këtu.

Me kënaqësi mund të them se me përfundimin e kësaj autostrade nga Prilepi në Manastir, si dhe me vënien në punë të autostradës nga Gradsko në Prilep, e cila shkon në tre seksione nga Gradsko në Drenovë, do të jetë gati deri në Vitin e Ri. Drenovë në Farish diku në mars të vitit të ardhshëm dhe gjatë vitit të ardhshëm nga Farishi në Prilep, dhe kur të përfundojë kjo autostradë prej rreth dyzet kilometrash, pres që për tre deri në tre vjet e gjysmë nga tani, nga Shkupi në Prilep të udhëtojë. në një një udhëtim të këndshëm prej një ore e dhjetë minutash dhe në Manastir një orë e tridhjetë minuta, që do të ndryshojë tërësisht realitetin në rajon, në aspektin ekonomik, në aspektin komunikues dhe në aspektin progresiv.

Dua ta falënderoj kryeministrin Mickoski sepse ai e monitoron realizimin e këtyre projekteve në baza ditore, është i përfshirë personalisht dhe ndihmon në të gjitha sfidat që i kemi, ekipin e mrekullueshëm të JPDP-së që janë këtu bashkë me drejtorin Koce Trajanovski, natyrisht. Kompania Bechtel dhe Enka, ambasadorit të SHBA-ve që na japin mbështetje vetëmohuese dhe vërtet mendoj se Maqedonia nuk ka parë të ndërtohen dy autostrada në të njëjtën kohë brenda një jave. Dhe së shpejti do të shohim të kompletuara autostradat dhe autostradat dhe zgjidhjet hekurudhore.

Sa i përket trasesë lëviz paralelisht ose përgjatë vijës së rrugës kryesore të përhershme Prilep – Manastir. Ajo që unë mendoj se është e mirë për planifikimin dhe projektimin, dhe për të falënderuar njerëzit në Ministrinë e Transportit dhe JPDP, është se nuk do të ketë një fshat që nuk do të lidhet me anën tjetër të autostradës, pavarësisht se në cilën anë Fshati është i ndezur, sepse ka një numër të madh të udhëtarëve dhe udhëtarëve, dhe kemi edhe 5 nyje që lidhen në Prilep, në Manastir dhe në vetë korridorin” – deklaroi zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.