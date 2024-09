Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, në një intervistë për të përjavshmen Focus thotë se gjeopolitika nuk ka pyetur për ndërtimin e korridorit 8 dhe 10.

“Një pjesë e këtyre tezave u tregtuan nga ata që në mënyrë korruptive donin të merrnin punën për fazën e tretë të hekurudhës në Bullgari. Çështja ka disa elementë. Elementi i parë dhe kyç është çmimi i projektuar i kostos. Është 24 milionë euro për kilometër, që është më e shtrenjtë se autostrada. Sa për ilustrim, kostoja e një hekurudhe me shpejtësi të lartë kudo në Evropë me 200 kilometra në orë është 4 deri në 10 milionë euro, në varësi të terrenit. Këtu për një hekurudhë që do të ecë me 60 kilometra në orë është 24 milionë euro”, shpjegon Nikoloski.

Sipas tij, ashtu si për lëvizjen në Bllacë është zgjedhur rruga më e vështirë, siç thotë ai.

“Nuk e di nëse publiku e di, por e vetmja mënyrë për të ndërtuar seksionin e tretë është përmes një hekurudhe si në filmat me kauboj. Terreni është aq malor dhe i keq, kështu që materialet dhe punëtorët mund të transportohen vetëm me hekurudhë. Kamioni nuk mund të hyjë. Punë e paparë”, tha Nikolloski.

Nikolloski me një pyetje drejtuar paraardhësve të tij “pse është projektuar kështu, pse janë projektuar 2 tunele nën Kriva Pallankë përveç një tuneli që nuk përfundon askund?”.

As Zvicra nuk e bën këtë. Unë e konsideroj veten një person të udhëtuar mirë, por askund në Evropë dhe në botë nuk kam parë të ndërtohen tunele nën qytete. Ka qytete afër, nëpër male, por nuk ka nën qytete”, thotë Nikoloski, i cili tregon se së pari është shumë e qartë se çmimi është pompuar.

Ne nuk jemi budallenj, insiston Nikoloski, të pranojmë një çmim kaq të fryrë për një projekt që ndoshta nuk do të ndërtohet kurrë.

“Së dyti, pse për projektin aplikuan vetëm kompani joserioze? Së treti, pse Bullgaria nuk po bën asgjë nga ana e tyre? Për ta thjeshtuar, ne duam dhe do ta ndërtojmë hekurudhën për në Bullgari, por më lirë dhe më racionale, jo kështu.

Sipas Nikollovskit, nevojitet një rrugë e re që do të përkojë me Bullgarinë.

“Nuk e di nëse e keni parë, Bullgaria tha që çmimi tregues nga ana e tyre është 1.2 miliardë euro. Ku do t’i gjejë Bullgaria ato para? Janë shumë para për çdo vend. “Ne po shpenzojmë 560 milionë euro, kurse ata po shpenzojnë 1,2 miliardë euro për një hekurudhë që do të ecë me 60 kilometra në orë”, tha Nikoloski.

Sa i përket Korridorit 10, Nikolloski shton se e tillë është gjeografia e Maqedonisë, e cila në mënyrë ideale ndahet në dy pjesë nga lumi Vardar.

“Korridoret më të rëndësishme shkojnë përgjatë Vardarit dhe për ato korridore në histori janë bërë luftëra botërore dhe ballkanike. Tani duhet të jemi të zgjuar dhe ta përdorim atë. Fatmirësisht, ne kemi një autostradë, duhet të ndërtojmë një hekurudhë me shpejtësi të lartë dhe, fjalë për fjalë, si blloqe lego në anën e majtë dhe të djathtë të hekurudhës me shpejtësi të lartë, të rregullojmë zona ekonomike, ku do të ketë fabrika që do të jenë kryesore. vlerë e shtuar në ekonominë maqedonase, sepse kushdo që prodhon do të dëshirojë që malli të transportohet dhe eksportohet shpejt. Ato mallra do të nisen në 2 porte të mëdha (Selanik dhe Athinë) dhe do të mund të arrijnë shpejt në Budapest, Vjenë apo Pragë për disa orë”, thotë Nikoloski.