Gjërat po ndryshojnë – në kohën e LSDM-së dhe BDI-së nuk ka pasur rrogë, tani ka!, tha sot ministri i Transportit dhe zëvendëskryeministër Aleksandar Nikolloski, duke bërë të ditur se sot punëtorët e Postës së Maqedonisë do ta marrin pagën, dje e morën. në Infrastrukturën e Hekurudhave të Maqedonisë, dhe nga e hëna do të ketë paga dhe për transportin hekurudhor.

Për të dytin muaj radhazi ka pagë të rregullt dhe nga muaji i ardhshëm nuk do të ketë probleme me pagat sepse do të hyjë në fuqi ribalancimi i buxhetit. 4400 familje marrin atë për të cilën kanë punuar. E di që shumë do të thonë se dhënia e pagës është një gjë normale, por nuk ishte kështu në kohën e LSDM-së dhe BDI-së.

Urime menaxhmentit të Postës së Maqedonisë, Infrastrukturës Hekurudhore dhe Transportit Hekurudhor. Tani pason një periudhë hetimesh dhe përgjegjësie për punët e mëparshme joshtëpiake!”, ka bërë të ditur ai.