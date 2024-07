Këto janë disa nga kushtet më të mira që mund të merren dhe qytetarët le të mendojnë se a mund t’i marrë kush kushte të tilla nga ndonjë bankë, theksoi Aleksandar Nikolloski, zëvendëskryeministër dhe ministër i Transportit, duke folur për 500 milionë eurot që do t’i marrë Maqedonia. ato si hua nga Hungaria.

Në emisionin “Fli nëse mundesh” në televizionin Alfa, ai sqaron se për kredinë në vlerën 500 milionë euro kemi një periudhë mospagimi prej tre vitesh, dhe afati total i shlyerjes është 15 vjet dhe kamata është vetëm 3.25. për qind, që sipas tij është historikisht interesi më i ulët.

Ministri Nikolloski shtoi se është edhe më e rëndësishme, e paralajmëroi kryeministri Hristijan Mickoski, që me Hungarinë të vendoset bashkëpunim strategjik ekonomik, që do të thotë se Maqedonia do të ketë mundësi në vitet në vijim përmes këtij bashkëpunimi të shfrytëzojë mjete të tjera.

Pse na duhen këto fonde? Këto fonde janë kryesisht për të mbështetur ekonominë. Në të njëjtat kushte me të cilat i marrim këto fonde, do t’i vendosim në ekonomi. Kjo është për 250 milionë eurot e para, ndërsa 250 milionë euro të tjera do t’i përdorim për komunat për zhvillimin e komunave. U arrit një marrëveshje e shkëlqyer dhe Hungaria tregoi se është një nga miqtë më të mirë të Maqedonisë. Viktor Orban tregon një vizion të mrekullueshëm për Maqedoninë. Interesi i vetëm i Hungarisë është një Maqedoni e qëndrueshme, një Maqedoni e zhvilluar. Interesi i tyre është që Maqedonia të bëhet anëtare e BE-së, theksoi Nikolloski.

Nikolloski iu referua edhe akuzave nga partia politike LSDM për fondet e huazuara.

Vetëm në kuptimin e LSDM-së është mirë që Maqedonia të marrë më shumë borxhe. Prandaj e kanë borxh Maqedoninë aq sa e kanë bërë. Vetëm në kuptimin e LSDM-së është më mirë të kemi një kamatë më të lartë se sa më të ulët. Dhe vetëm sipas tyre një periudhë më e shkurtër e jo më e gjatë e kthimit, prandaj LSDM humbi në zgjedhje dhe u rrëzua, theksoi ndër të tjera ministri Nikolloski.