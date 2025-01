Fillimi i fazës së parë të autostradës Prilep-Gradsko dhe hekurudhës për Bullgarinë në shtrirjen nga Kumanova në Beljakovcë, si dhe aktivitetet aktuale në autostradën Ohër-Kërçovë, ishin disa nga temat e diskutuara nga zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski në emisionin e mbrëmjes Bogdan Ilievski.

Lidhur me ndërtimin e fazës së parë të hekurudhës për Bullgarinë, ministri vuri në dukje se ndërtimi është në fazën përfundimtare dhe mbetet vetëm ditë që kjo hekurudhë prej 30 kilometrash të vihet në funksion.

Hekurudha tashmë është drejt përfundimit dhe do të vihet në funksion shumë shpejt, gjë që do të na mundësojë të kemi një hekurudhë plotësisht funksionale nga Shkupi përmes Kumanovës deri në Beljakovc. Me drejtorin e NP Hekurudha – Infrastrukturë arritëm që punët t’i çojmë përpara dhe punimet në pjesën e dytë të seksionit, që është nga Beljakovca deri në Kriva Pallankë, ose për një pjesë me gjatësi prej 34 km, që pres të përfundojë. diku deri në vitin 2027 dhe do të “Pastaj mbetet pjesa e tretë, e cila do të thotë lidhje me Bullgarinë, kur të arrijmë t’i mbyllim teknikisht ato gjëra”, theksoi ministri Nikolloski.

Lidhur me ndërtimin e autostradës Ohër-Kërçovë, Nikolloski përkujtoi se para fillimit të sezonit veror të këtij viti, do të vihet në funksion pjesa më e madhe e rrugës së autostradës, ose rreth 40 km, dhe do të përfundojë deri në fund të vitit 2026. .

Ministri Nikoloski foli edhe për aktivitetet e ndërtimit të Korridorit 10d, ku aktualisht kanë përfunduar punimet për ndërtimin e fazës së parë të autostradës Prilep-Gradsko, në shtrirjen nga Gradsko deri në Drenovë.

Faza e parë është pothuajse e përfunduar dhe do të vihet në funksion në ditët në vijim. Faza e dytë do të përfundojë deri në mars të këtij viti – theksoi ai dhe shtoi se me ndërtimin e kësaj rruge rrugore, autostrada Prilep-Manastir do të përjetojë një rilindje të plotë dhe do të fitojë një lidhje moderne dhe të shpejtë me pjesën tjetër të vendit.