Agjencia e Infrastrukturës Rrugore e Bullgarisë (API) është pjesërisht fajtore për aksidentin tragjik të autobusit të “Besa Trans” në autostradën Struma në vitin 2021, ku humbën jetën 45 shtetas të Maqedonisë, vendosi Gjykata e Qarkut në Pernik.

Sipas gjykatës, API është përgjegjëse për 10% të dëmit dhe duhet të urdhërohet t’i paguajë secilit prej paditësve 20,000 leva bullgare si kompensim për dëmin jomaterial. Gjithashtu, pranohen rrethanat se për seksionin e përmendur nuk është sjellë akt 16 për autostradën dhe për rrjedhojë ka statusin e një rruge ekspres, pasi seksioni është hapur për qarkullim në vitin 2007 në fazën e aktit 15, thuhet në vendimin e gjykatës.

Gjithashtu thuhet se drejtuesi i mjetit ka qenë duke e drejtuar autobusin me shpejtësi 106 kilometra në orë, që është shpejtësia maksimale në seksionin prej 120 kilometrash.

“Gjatë projektimit të autostradës nuk janë respektuar karakteristikat gjeometrike. Pjerrësia tërthore e parashikuar e kthesës korrespondon me një shpejtësi prej 90 kilometrash në orë, por asnjë shenjë rrugore B26/90 kilometra nuk është vendosur në vendet e nevojshme të kufizimit të shpejtësisë”, shtoi gjykata.

Në Bullgari për aksidentin është zhvilluar një proces gjyqësor dhe fajin e ka marrë shoferi, i cili gjithashtu ka humbur jetën.

Aksidenti në fjalë, ndodhi më 23 nëntor të vitit të kaluar në orët e para të mëngjesit, kur autobusi “Besa Trans”, i cili po kthehej nga Stambolli me turistë, u përplas në rrethojën e autostradës Struma, në afërsi të fshatit bullgar Bosnek. Në mesin e 45 të vdekurve ishin 12 fëmijë, ndërsa 7 mbijetuan.

Pronari i “Besa Trans” Bekim Haxhiu është dënuar me një vit e tetë muaj burg për shkak se ka falsifikuar dokumentet që më pas i kanë përdorur shoferët kur kanë dalë jashtë vendit me autobusët. Me gjobë prej 800.000 denarë është gjobitur edhe kompania “Besa Trans” si person juridik dhe i është ndaluar marrja e licencës për transport rrugor në afat prej katër vitesh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.