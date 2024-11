Jemi duke punuar për riorganizim dhe reforma në funksionimin e Postës së Maqedonisë. Rezultatet e menaxhmentit të ri do të vihen re pas Vitit të Ri, theksoi zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, në pyetjen e gazetarit lidhur me pretendimet e Entit shtetëror për revizion për gjendjen në Postë dhe rritjen e pagat menaxheriale të menaxhmentit të mëparshëm.

Kur isha ministër, 4400 punëtorë nuk merrnin paga nga Posta e Maqedonisë, Transporti Hekurudhor dhe Infrastruktura Hekurudhore. Filluan të paguhen rregullisht pasi unë u bëra ministër, disa e interpretuan si një punë të madhe dhe jam dakord që nuk është, por sa e madhe është nëse punonjësit nuk paguhen me muaj të tërë. Për të bërë çdo reformë dhe organizim, fillimisht njerëzit duhet të paguhen për atë që kanë bërë.

Meqenëse ai problem është zgjidhur, tani do të riorganizojmë këto tre kompani dhe po e bëjmë intensivisht dhe mund të them se rezultatet e postës do t’i shihni pas Vitit të Ri dhe për periudhën nga gushti deri në dhjetor do shohim një ndryshim të madh, dhe kjo është periudha kur ka një menaxhim të ri të Postës”, theksoi ministri Nikolloski.

Ai shtoi se Prokuroria Publike tani është në lëvizje për të hetuar punën e menaxhmentit të mëparshëm pas pretendimeve nga auditimi shtetëror.

Më vjen mirë që Revizioni i Shtetit konstatoi se tani Prokuroria është në lëvizje sepse raportet e ZSHR-së shkojnë në Prokurori. I bëj thirrje edhe Prokurorisë që të ndërhyjë dhe të përcaktojë përgjegjësinë për të gjithë ata që nuk kanë punuar me përgjegjësi dhe kanë kryer krime në Postë. Por dua t’i bëj thirrje edhe SAO-së dhe OJ-së që të hetojnë punën e Agjencisë së Postës, e cila duhet të jetë një organ rregullator, por nuk është gjë tjetër veçse një rregullator, dhe të shohin se si jepen licencat për funksionimin e postave private. që funksionojnë fjalë për fjalë nga bodrumi. Dhëntë Zoti që qëllimi i qeverisë së mëparshme ishte privatizimi i Postës, edhe pse unë nuk jam dakord me këtë. Por qëllimi i vërtetë nuk ishte privatizimi, por shembja e Postës dhe hapja e disa postave private”, tha ministri Nikolloski.