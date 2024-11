Në të kaluarën autostrada Ohër-Kërçovë ishte më e komentuara dhe më e gënjyera. Por unë i qëndroj me vendosmëri premtimit tim se deri në fillim të sezonit veror do ta vëmë në përdorim nga fshati Vrbjani deri në Ohër dhe deri në fund të vitit 2026 do ta ndërtojmë plotësisht, deklaroi sonte zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, në TV Sitel.

Ai vlerësoi se “autostrada Ohër-Kërçovë është simbol i punës së kësaj qeverie dhe do të jetë simbol i paaftësisë së qeverive të kaluara”.

Me bindje absolute do ta përsëris atë që thashë, që nga fshati Vrbjani deri në Ohër, me një përjashtim të vogël afër Botunit, sepse aty ka rrëshqitje dheu, do të kemi një zgjidhje të plotë të autostradës para fillimit të sezonin e verës, tha Nikolloski.

Ai shtoi se paralelisht me fshatin Botun, nga sot ka filluar rehabilitimi i rrugës ekzistuese për ta bërë atë një xhiro të këndshme dhe në periudhën e ardhshme do të fillojë rehabilitimi i plotë i qafës malore të Presekës sepse do të përdoret deri në fundi i vitit 2026.

Ndërsa për pjesën e dytë të autostradës nga Vrbjani deri mbi Kërçovë, ajo do të përfundojë deri në fund të vitit 2026 dhe unë qëndroj prapa këtyre premtimeve, tha Nikolloski.