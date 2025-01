Brenda pak javësh po lançojmë tre projekte të mëdha kapitale. Të parën tashmë e kemi vënë në përdorim, përkatësisht autostradën e shpejtë Kumanovë – Stracin – Kriva Pallankë. E dyta është autostrada e shpejtë Gradsko-Drenovë, pjesë e korridorit 10 d, dhe e treta është projekti që u paralajmërua kur isha fëmijë dhe tani po realizohet për herë të parë, dhe janë 40 kilometrat e parë të hekurudha deri në Bullgari, shtrirja nga Kumanova në Beljakovce, theksoi ai në TV Sitel.

– Nuk më kujtohet të hapen tre projekte të mëdha kapitale në Maqedoni për disa javë, gjë që mendoj se është e mirë për energjinë e përgjithshme në vend. Unë shoh shumë komente pozitive pas ngjarjes së djeshme, njerëzit duan lajme të mira, duan projekte të përfunduara, duan të shohin që diçka mund të përfundojë. Kur u përzgjodhëm, u përballëm me projekte që nuk kishin një menaxhim të qartë të projektit ose ishin të mbërthyer me probleme të mëdha. Tani gjithçka ka ndryshuar. Thashë Grdsko – Drenovë do ta vëmë në komunikacion. Ne kemi filluar ndërtimin e autostradës Prilep-Manastir, që do të thotë se edhe ajo pjesë do të lidhet mirë. Nga ana tjetër e Korridorit 8 tashmë e kemi autostradën Shkup-Tetovë, mund të njoftoj se këtë muaj po fillojmë me ndërtimin e autostradës Tetovë-Gostivar sepse kjo që kemi tani nuk është autostradë. Gostivar-Bukojçan tashmë është duke punuar në Strazhën popullore, Bukojçan-Kërçovë tashmë kemi një tender dhe intensivisht po punohet Kërçovë-Ohër, që do të thotë se bashkë me autostradën që tani e kemi nisur diku në vitin 2028 nga Ohri në Kriva Pallankë atje. do të jetë ose autostradë ose autostradë, një rrugë që do të thotë një korridor 8 i realizuar plotësisht dhe ne do të jemi i vetmi vend që do të kemi një lidhje të plotë në hartën e korridorit 8 sepse është përparësia jonë strategjike. – theksoi zëvendëskryeministri Nikolloski.