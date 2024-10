Shteti nuk do të favorizojë operatorin e tretë, nëse shkojmë me operator të tretë nuk do të shkojmë me marrëveshje të menjëhershme, por do të shkojmë me tender të hapur në përputhje me Ligjin për Prokurim Publik dhe të gjitha kompanitë e interesuara do të konkurrojnë, tha zëvndëskryeministi dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski në podkastin “Ku janë paratë”.

Ai po ashtu në podcast thotë se ka ardhur koha kur qytetarët duhet të kenë çmime më të lira dhe shërbime cilësore dhe se duopoli i bërë nga dy operatorët celularë nuk është më i lejueshëm.

“Mendoj se nëse dy operatorët ekzistues ulin çmimet, përmirësojnë shërbimet dhe fillojnë të konkurrojnë me njëri-tjetrin, nuk do të ketë vend për një operator të tretë. Nëse ata qëndrojnë kokëfortë sa janë tani, do të ketë shumë hapësirë ​​për një operator të tretë dhe kjo nuk është frikësuese, thjesht po tregohem realist. Shëtisni nëpër Shkup dhe do të shihni ndërtesa që kanë rrjet vetëm nga njëri apo tjetri operator. Dixhitalizimi i televizioneve kombëtare bëhet vetëm nga njëri operator, ndërsa tjetri nuk ofron shërbime. Po shpallim tender në ministri, po thërret vetëm një operator. Është marrëveshje klasike, askush nuk është naiv”, tha ministri Nikolloski.

“Ju keni dalë me listën e 100 kompanive më të suksesshme sipas fitimit. Çdo vit në atë listë, por edhe këtë vit, është një kompani me një punonjës të quajtur “Kameni Most Kommunikations”. A mund të na tregojë njëri nga dy operatorët se si kanë lidhje me këtë kompani dhe sa dëmtohet shteti nga funksionimi i kësaj kompanie. Këtë vit kanë treguar fitim prej 16 milionë euro”, ka shtuar Nikolloski në podcast.

Ministri shtoi gjithashtu se nëse shteti vendos të shpallë tender për një operator të tretë celular, thirrja do t’i referohet një operatori klasik me stacione bazë të rrjetit si dhe dy aktualët që operojnë në tregun vendas. Ai ka theksuar se kjo ka për qëllim rritjen e konkurrencës dhe uljen e çmimeve për qytetarët.