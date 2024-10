Qeveria e re nga sot nuk është më e re. Vija e 100 ditëve të sundimit është tërhequr. Opozita akuzon, kritikon, Qeveria jep premtime të realizuara parazgjedhore. Në të njëjtën kohë, Qeveria akuzon – kanë trashëguar shkatërrim nga pushteti i LSDM-së dhe BDI-së.

Qeveria e mëparshme u soll ndaj shtetit sipas sistemit të “vdekjes më të dashur”, të cilin e preku dhe e thau, në mënyrë që qytetarët të presin me të drejtë përgjegjësinë. Unë jam një nga komplotistët më të zhurmshëm për të sanksionuar, para së gjithash, krimin administrativ që gjeta – kështu e prezantoi përvojën e tij në njëqind ditët e para zëvendëskryeministri dhe ministri i Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve Ndërkomunitare, Ivan Stoilkoviç. të Qeverisë.

Një numër i mirë i analistëve thonë se vetëm për 100 ditë, qeveria e re ka arritur të realizojë një numër të madh të projekteve nga të cilat përfitojnë dhe interesojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë.

Kryeministri Hristijan Mickoski dje ka dhënë llogari për punën e bërë. Ai është i kënaqur me punën e bërë, përkundër, siç thotë, pozitës së keqe të trashëguar nga Qeveria e kaluar e LSDM-së. Sipas tij, 100 ditët e Qeverisë së re nënkuptojnë më shumë se 100 projekte dhe masa të reja për të gjithë qytetarët.

– Sa më shumë e dimë se situata është më e rëndë nga sa presim, aq më e fortë bëhet vendosmëria jonë. Ne trashëguam një buxhet vjetor të tretur në vetëm gjashtë muaj. Vend nga i cili po largohen të rinjtë, 600 mijë të cilët jetojnë me vetëm 150 denarë në ditë dhe shumë probleme të tjera urgjente. Por kjo vetëm sa forcoi angazhimet dhe motivimin tonë për t’i korrigjuar ato dhe për të ecur në rrugën e duhur. Qëllimi i sotëm është i qartë – përkushtimi 100 për qind për realizimin e projekteve dhe realizimin e premtimeve, tha Mickoski.

Analisti dhe kolumnisti, Aleksandar Ristovski, në rubrikën e tij thotë se i gjithë populli ka pritshmëri të mëdha nga premtimet e bëra, por edhe një sërë frustrimesh të grumbulluara nga “tsunami” i cili, siç shkruan ai, nuk na ka arritur, i ka drejtuar. nga BDI dhe LSDM.

Thjesht, gjithçka që kanë bërë është të shesin interesat shtetërore dhe kombëtare, të shpërdorojnë angronë dhe të degjenerojnë institucionet dhe sistemin e përgjithshëm shtetëror. Ajo që qeveria e re ka bërë për njëqind ditët e fundit është thjesht menaxhimi i krizës dhe përpjekjet për t’i rikthyer gjërat në rrugën e duhur – kolumnisti dhe analisti Aleksandar Ristevski.

Ulja e kostos së jetesës, shlyerja e borxheve janë vetëm një pjesë e gjërave që shënuan këto 100 ditë qeverisje.

Masat që janë marrë kanë të bëjnë në radhë të parë me uljen e kostos së jetesës së qytetarit të thjeshtë, nëpërmjet uljes së tarifave dhe kostove të caktuara me të cilat përballemi të gjithë. Kthimi i borxheve dhe pretendimeve të institucioneve, të cilat paraardhësit i sollën në zero, e diku akumuluan borxhe të mëdha – shkruan ai.

Pas shumë vitesh më në fund nxënësit po marrin tekstet dhe nuk do të ketë më improvizime, shëndetësia ka nisur mbarë me heqjen e një tufe funksionesh fiktive dhe të parëndësishme, para së gjithash në Qendrën Klinike, Transporti është ndër më aktivët. Departamentet, Parlamenti po funksionon në mënyrë konstruktive…

Çfarë arriti të arrijë qeveria pavarësisht, siç thonë ata, shkatërrimit që trashëguan:

Pensione më të larta përmes një rritje lineare të pensioneve të mbi 330,000 pensionistëve!

Historikisht 250 milionë euro më të larta për investime kapitale për komunat!Në thirrjen publike kanë arritur 357 projekte nga 80 komuna.

Barna më të lira duke zgjeruar listën pozitive me 9 xhenerikë, gjithsej 87 barna!

Punësimi i 600 kursantëve në institucionet shëndetësore publike!

Në 100 ditë 4 investime të huaja në vlerën 600 milionë euro për më shumë se 1500 vende të reja pune!

Investimi i huaj për ndërtimin e turbinave me erë në vend me kapacitet deri në 400 MW nga “Alcazar Energy” me vlerë 500 milionë euro. Ky investim do të realizohet në komunat e Radovishit, Shtipit dhe Karbincit dhe do të vendosen 55 turbina me erë dhe do të hapen 630 vende të reja pune, të cilat do t’i sigurojnë rrymë 100.000 qytetarëve.

Gjermano-belg “Epsotech Aim” investon në një qendër kërkimore zhvillimi, një qendër alarmi në zonat industriale-teknologjike në territorin e Komunës së Petrovecit. Vlera e investimit është 20 milionë euro dhe 110 vende të reja pune.

Investim i ri për prodhimin e frenave për mjetet hekurudhore nga amerikani “Webtec” me vlerë 35 milionë euro dhe më shumë se 100 vende të reja pune!

Investimi i kompanisë gjermane “BMZ Group” për prodhimin e baterive litium-jon me vlerë 65 milionë euro dhe hapjen e 700 vendeve të reja të punës!

Siguruar mjete për pagesën e rekursit për mbi 84 mijë punëtorë në vlerë prej 11.000 denarë!

Mbi 1 miliard denarë janë paguar për subvencione në bujqësi që lanë pas pushtetit të kaluar!

Paga të prapambetura në vlerë prej gjysmë miliardë denarë u janë paguar 3000 punëtorëve të Pyjeve Kombëtare dhe SHA Vodostopanstvo!

Shlyen borxhin prej 2 miliardë denarë ndaj Fondit të Shëndetësisë!

Ndërtimi i Spitalit të Shtipit është ndërprerë!

Pas 7 vitesh ofrohen tekste falas për të gjithë që nga dita e parë e shkollës në vitin e ri shkollor!

“Më pak kosto – më shumë për të gjithë” – ulje të çmimeve dhe marzheve për blerjen e mjeteve shkollore!

Shërbimet kadastrale më të lira – deri në një milion euro në vit do të mbeten në portofolin e qytetarëve!

Çmimi rekord më i lartë i blerjes për varietetet Vranec dhe Smederevka!

Dyfish më të larta subvencione për hektar elb – rritje 100% – nga 6.000 denarë në 12.000 denarë!

Në muajin korrik të vitit 2024, taksat arkëtuan qarkullim prej 470.194.563 denarë, që është për 16.071.251 denarë më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, që konfirmon funksionimin e brendshëm të kësaj Qeverie në krahasim me atë të kaluar!

Të hyra rekord – Drejtoria doganore me 12 miliardë denarë të hyra, IRS me 13,4 miliardë denarë të hyra!

Më pak kosto më shumë për ju – Marzh i kufizuar në mbi 70 produkte!

Lëshimi i pasaportave dhe kartave të identitetit në baza të rregullta!

18 milionë euro për rikonstruksionin e konvikteve studentore!

Ka filluar procedura për hyrjen e operatorit të tretë celular me çmime më të ulëta të shërbimeve!

Vendim për krijimin e këshillit të menaxhimit të financave publike!

200.000 pasagjerë të rinj në Maqedoni me mbështetjen e re financiare për destinacione të reja ajrore!

Rritje e pagës mesatare neto – për punonjës në korrik 2024, krahasuar me korrikun 2023 me 12%!

Rritja e prodhimit industrial me 3.8%

Lufta kundër korrupsionit – Aksion i gjerë për dyshime të bazuara dhe hetime paraprake të rastit Krmzov dhe keqpërdorim të dhjetëra milionë eurove.

Vënia në përdorim e bulevardit të ri që lidh Gjevgjelinë me autostradën, për të cilin janë investuar 19 milionë denarë!

Guri i themelit të ndërtimit të çerdhes së re në komunën e Butelit, për të cilin janë investuar 100 milionë denarë.

Fillimi i rikonstruksionit të sallës sportive DTV “Partizan” në Manastir, për të cilën janë investuar 16 milionë denarë!

Gurthemel i ndërtimit të një sallë sportive në Leskoec të Ohrit!

Pamje e re në hyrje të Manastirit!Rikonstruksioni i sipërfaqeve të rrugës dhe trotuarit, ndërtimi i një shtegu të ri biçikletash, ndërtimi i kanalizimeve të stuhisë 700 metra.

Nisja e këndit të lojërave sportive shumëfunksionale për fëmijë në Vidobishtë të Ohrit!

Gurthemel për ndërtimin e çerdhes së re në Trubarevë, komuna e Gazi Babës, për të cilën janë investuar 19.000.000 denarë!

Ndërtimi i shkollës së re fillore Sveti Kliment Ohridski në Draçevë, komuna Kisella Voda!

Fillimi i aktiviteteve ndërtimore për zgjerimin e objektit Izvorçe në çerdhen Srniçka, për të cilin po investojnë 120.000.000 denarë!

Reparti i rinovuar plotësisht për kirurgjinë e tretjes!

Pajisje të reja në vlerë 1.000.000 euro për Kirurgji Digjestive Shkup për kolonë laparoskopike dhe kryerjen e operacionit me kontrast fluoreshente!

Guri i themelit të tregut të ri të qytetit në Negotinë!

Guri i themelit të ndërtimit të sallës sportive në Ognjanc të Petrovecit!

Vënia në punë e zgjerimit të çerdhes “Goce Dellçev” në Ilinden!

Është vënë në përdorim qendra sportive – rekreative “Mbrojtësit” në Butel!

Janë siguruar 68 milionë denarë për ndërtimin e kolektorit të Trpejcës dhe 53 milionë denarë shtesë për gypa të ujit dhe kanalizime në disa komuna!

Guri i themelit të ndërtimit të sallës sportive në OOU “Dimitar Pop Georgiev Berovski” në Hrom, Gjorçe Petrov!

Gurthemel për ndërtimin e qendrës së kulturës me sallë sportive në fshatin Drenovë të Kavadarit!

Asfaltimi i rrugës Vanço Përqe dhe shndërrimi i rrugës në shëtitore në Shtip!

Fillimi i zgjerimit të OOU “Blaje Koneski” në Michurin, Komuna e Aeroportit!

Është shfuqizuar Fakulteti i Shkencave Shëndetësore në Strugë të Mercos!

Janë hequr licencat për lojërat e fatit online!

Ristovski do të shkruajë:

Vlerësimi i përgjithshëm, të paktën nga unë, është i pranueshëm. Të gjithë ne në vend ishim të vetëdijshëm se me çfarë do të merrej qeveria e re, por kjo nuk do të thotë se duhet të na dekurajojë dhe demotivojë. Maqedonisë duhet t’i vihen në dispozicion të gjitha strukturat në dispozicion në vend që kanë çfarë të japin dhe kontribuojnë dhe secili duhet të ndihmojë në atë fushë në të cilën është i kualifikuar dhe kompetent. Le t’u japim atyre që janë anembanë botës një shans të kthehen dhe të ndërtojnë karrierë dhe familje këtu. Për të ringjallur brendësinë e vendit, me kushte, me urbanizim, ngrohje, shkolla, kopshte, spitale.

Por, siç thotë ai, populli pret dhe kërkon rezultate më të mëdha në periudhën e ardhshme. Nuk ka vend për justifikim