“Ne nuk mund ta mbështesim këtë propozim dhe do të flasim edhe në seancë plenare sepse Komisioni, përbërjen e të cilit po e shqyrtojmë sot është një nga burimet e korrupsionit në Maqedoni. E shihni se edhe me raportin e fundit të KE-së thuhet qartë se në Maqedoni nuk ka përparim në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, përkundrazi është në rritje. Në Maqedoni vitet e fundit është rritur praktika e shpalljes së tenderëve për ofertues të njohur, ku ose kriteret janë bërë të tilla që imazhi i atij që duhet të fitojë tenderin është ende lajkatar nga njëra anë. Dhe, nga ana tjetër, vihen karakteristika që mund t’i plotësojë vetëm kompania që duhet të fitojë tenderin. Dhe shumica e prokurimeve janë me një ofertues”, tha deputeti Aleksandar Nikolloski në seancën e Komisionit për zgjedhje dhe emërime, duke folur për përcaktimin e Propozim-vendimit për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Ankesa në Prokurimi Publik.

Nikoloski shtoi se shumë shpesh vlera e blerjeve korrespondon me vlerën e parashikuar të autoritetit që kryen prokurimin publik. Dhe sistemi elektronik i ankandit negativ nuk përdoret fare sepse ai ofertues që e di paraprakisht se do të fitojë tenderin ofron një çmim të barabartë me vlerën e parashikuar nga institucioni përkatës dhe ndonjëherë ofron çmime mbi vlerën e parashikuar, duke pasur duke pasur parasysh se nuk ka konkurrencë, nuk ka me kë të konkurrojë. Dhe ka prokurime publike selektive, prokurime publike që janë me një pjesëmarrës dhe prokurime publike që pezullojnë konkurrencën dhe stimulojnë korrupsionin.

“Pas kësaj dëgjohen histori nëpër qytet, të cilat mendoj se do të jenë pjesë e tyre shumë shpejt pas ndërrimit të qeverisë dhe të vërtetuara në institucionet e drejtësisë se sa përqind dhe nga cili tender i shkojnë kujt. Në shumicën e rasteve, në krye të gjithë operacionit janë liderët e partive politike në pushtet, të cilët menaxhojnë këtë sistem të prokurimit publik dhe që është sekret i hapur në Maqedoni. Epo, dua të pyes nga këtu sot nëse është e vërtetë apo jo se sekretari i përgjithshëm i LSDM-së është ai që i rregullon këto prokurime publike për ato më të mëdhatë, sidomos për ata që janë në institucionet më të mëdha në vend”, pyeti Nikolloski. .

Ai theksoi se për këtë arsye ky komision dytësor nuk bën pothuajse asgjë për të parandaluar këtë mënyrë të sjelljes korruptive.

“Përkundrazi, për zotërinë konkrete që është propozimi, ka edhe gjetje të besueshme dhe dua të pyes nëse është e vërtetë apo jo që kompani të caktuara e shpërblejnë mirë që ankesa të caktuara t’i pranojë apo të mos pranojë”. Dhe se kjo ka qenë praktikë e tij në vitet e kaluara të punës dhe nëse planifikon ta vazhdojë atë praktikë. Dhe më lejoni ta informoj se ai me siguri do ta shohë këtë se ai është penalisht përgjegjës dhe se do ta hetojmë punën e tij shumë shpejt dhe më besoni se ka shumë dëshmitarë që do të dëshmojnë për këtë para organeve përkatëse. Dhe kjo është arsyeja pse do të votojmë kundër”, theksoi deputeti.