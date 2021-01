Një orangutan që besohet të ketë qenë më i vjetri në botë, ngordhi në moshën 61 vjeç, pas një periudhe të rënies së shëndetit.

Orangutani Sumatran Inji mbërriti në kopshtin zoologjik të Oregonit më 30 janar 1961, kur ishte një vjeç.

Thuhet se ajo ka bërë ‘shumë miq gjatë viteve’, të gjitha duke frymëzuar brezat e tjerë të njerëzve ‘për të ndërmarrë veprime për speciet e saj’.

Duke ngadalësuar ndjeshëm vitet e fundit, Inji i mbylli sytë të shtunën, 9 Janar, pasi u bë e qartë se ilaçet e dhimbjes nuk mund ta ndihmonin më atë.

Bob Lee, i cili mbikëqyr zonat e kafshëve të kopshtit zoologjik të Oregonit, tha:

“Ne e dinim se ajo nuk mund të jetonte përgjithmonë, por kjo me të vërtetë dhemb, dhe unë e di që shumë vizitorë po pikëllohen së bashku me ne. Aftësia e Inji për të lidhur me njerëzit ishte e pabesueshme. Ajo frymëzoi brezat.

Me sa duket, Inji ishte shpesh kurioze të zbulonte se çfarë kishte brenda e çantës së shpinës të një personi dhe shpesh drejtohej te dritarja e rrethimit të saj për të hedhur një vështrim.”

Lee kujtoi:

Ajo mbeti aktive dhe kërkuese gjatë gjithë viteve të saj të arta. Ajo dukej se studionte njerëzit dhe kënaqej duke i parë, veçanërisht fëmijët.

Orangutanët në natyrë nuk jetojnë mbi moshën 40 vjeç zakonisht, dhe kështu jetëgjatësia e Inji duket se ishte mjaft e pazakontë.