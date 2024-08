Më shumë se gjysma e drejtuesve të QMK-së janë gjuhëtarë apo pedagogë, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Stojançe Angelov, kryetar i Qendrës për menaxhim me kriza.

Zjarret i kushtojnë shumë para shtetit dhe pasojat ekonomike janë të mëdha, thotë drejtori i QMK-së, Stojançe Angelov. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai ka folur për funksionimin aktual të sistemit të menaxhimit të krizave dhe paralajmërimin për reformimin e tij.

Me një fjalË, nevojitet një transformim urgjent i të gjithë sistemit të menaxhimit të krizave, përfshirë sistemin e shuarjes së zjarrit si pjesë përbërëse e të gjithë sistemit të menaxhimit të krizave, tha Angelov.

Ai theksoi se ka një problem me pajisjet e blera të shtrenjta të cilat, siç theksoi, ose mbledhin pluhur diku ose nuk janë aty ku duhet.

Ku është pajisja, këtë po pyes atë që e ka blerë. Edhe ajo pajisje është e ndarë, duke mbledhur pluhur. Është i ndarë kudo që duhet, në stacione të ndryshme, mes institucioneve të tjera.

Pajisjet nuk janë në zjarrfikëse.

Bëhet fjalë për një sistem që nuk funksionon dot, nuk kemi kapacitet. Dua të garoj edhe në Olimpiadë, por nuk mundem. Pra, ne nuk kemi të drejtë. Ne në Qendrën e Menaxhimit të Krizave punojmë me rrota. Dhe këtu unë punoj me një duzinë njerëz, të gjitha operacionet, një zonë e mbuloj me një person, Zoti na ruajt, dikush sëmuret, kam njerëz të pazëvendësueshëm, dhe një pjesë e mirë e njerëzve janë absolutisht të papërdorshëm, domethënë ndonjëherë ne. vendos dikë në punë punonjës – do të na bëjë dëm shtesë dhe më pas duhen dy për ta riparuar atë dëm. Ky institucion përdorej për punësimin e kuadrove partiake, disa prej të cilëve nuk mund të vendoseshin diku tjetër.

Ka kuadro të mira që kanë kaluar nga ushtria maqedonase, por fatkeqësisht dalëngadalë po dalin në pension. Është një grup nga Akademia Ushtarake që për fatin e tyre të keq përfunduan direkt në QMK, i gjeta pothuajse në bodrum, sepse ishin në pozicionet më të ulëta të fillimit. I përmirësova të gjitha, i vura në punë të gjitha përveç njërit. Dhe disa njerëz të tjerë cilësorë. Nëse i analizojmë menaxherët këtu, më shumë se 51% kanë përfunduar gjuhën maqedonase ose Akademinë Pedagogjike. Por kam frikë se 70% e menaxherëve kanë gjuhë maqedonase dhe akademi pedagogjike. Kur dikush vendoste të studionte gjuhën maqedonase ose gjuhën shqipe ose një akademi pedagogjike, kishte një dëshirë të madhe për të qenë gjuhëtar. Dhe ndërkohë e kuptoi se donte të merrej me menaxhimin e krizave dhe befas bëhet ekspert në menaxhimin e krizave. Atëherë, pse ekziston Akademia Ushtarake? pyet Angelov.