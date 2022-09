Më së shumti shi në 24 orë ka rënë në Kodrën e Diellit në Tetovë, 44 litra për metër katror, ​​sipas matjeve në orën 08:00, njoftoi Departsmenti për Punë Hidrometeorologjike.

Në Pozharanë ka 33 litra sediment ujor për metër katror, ​​31 në Mavrovë, 29 në Tetovë, 21 në Llazaropole, 19 në Kriva Pallankë, 18 në Shkup-Zajçev Rid, 17 në Kumanovë, nëntë litra për metër katror.

Temperatura më e ulët është regjistruar në Kodrën e Diellit në Tetovë, mëngjesin e sotëm 9 gradë, 10 në Llazaropolë, 11 në Mavrovë, 12 në Krushevë, 14 në Kriva Pallankë, Tetovë, Kumanovë, Berovë dhe Pretor, 15 në Shkup-Zajçev Rid dhe Petrovec, Strumicë, Prilep dhe Ohër, 17 gradë në Manastir, 18 në Shtip, Gjevgjeli dhe Dojran dhe 19 gradë në Demir Kapi.

“Vazhdon të mbizotërojë mot i vranët me reshje lokale shiu edhe sot paradite. Në pjesët jugperëndimore dhe juglindore vërehet një rënie e pjesshme e mbulesës me vranësira. Një erë e dobët deri mesatare po fryn nga drejtimi jugor”, thanë nga DPHM.

Gjatë ditës do të mbajë mot pjesërisht i vranët dhe i paqëndrueshëm me reshje të rrëmbyeshme, bubullima dhe erë të fortë jugore.

Temperatura maksimale do të lëvizë nga 19 deri në 25 gradë.

Sipas parashikimit të DPHM-së në Shkup do të mbajë mot me vranësira të pjesshme me diell, pasdite në pjesë të luginës jostabile me reshje të rrëmbyeshme, bubullima dhe erë të fortë.

Temperatura maksimale do të arrijë deri në 23 gradë.