Nga 14 maj qytetarët e Maqedonisë do të mund të hynë në Greqi me PCR test negativ jo më i vjetër se 72 orë ose me vërtetim se janë vaksinuar kundër coronavirusit. Këtë e vërtetoi edhe ministri Filipçe.

Këto informacione ia ka dhënë ministri grek për Turizëm, Haris Teogaris në bisedën e fundit telefonike që e kanë pasur javën e kaluar.

Momentalisht nuk dihet nëse Maqedonia e Veriut do të jetë në grupin e vendeve ku shtetasve do t’u lejohet hyrje në Greqi edhe me test të shpejtë negativ. Filipçe tha se për këtë pret vendim nga Qeveria greke.