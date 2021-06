Qeveria e Shqipërisë ka bërë një manual për masat antiCOVID që duhen respektuar nga pushuesit dhe nikoqirët gjatë këtij sezoni veror në bregdetin shqiptar, me qëllim që të mos ketë rritje të rasteve me infektime.

Është vendosur që në të gjitha baret dhe restorantet të ndalohet ngrënia ose shijimi i ushqimit me duar, po vetëm me lugë e pirunë, si dhe personeli që e shërben ushqimin të jetë i pajisur me maskë dhe në rast të kontaktit me ushqimin – të kenë edhe dorëza.