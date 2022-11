Sot me ftesë të kryeministrit, Dimitar Kovaçevski do të mbahet takimi i liderëve të partive parlamentare.

“Në takim, e cila do të zhvillohet në Kuvend, do të mbajë fjalim kryeministri Dimitar Kovaçevski me çka do të hapet diskutimi në mes partive politike, për të ardhmen evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut si dhe për vendimet çka duhet të merren në Kuvend me konsensus të gjerë politikë dhe shoqërorë”, thonë nga shtypi i qeverisë.

Kovaçevski më herët ka paralajmëruar se ka thirrur të gjithë partitë politike parlamentare për të biseduar për të ardhmen evropiane të vendit.