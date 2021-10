Në Maqedoninë e Veriut dhe pjesën tjetër të Evropës, në përjashtim të Rusisë, Bellorusisë, Islandës, natën mes 30 tetorit dhe 31 tetorit, respektivisht natës mes së shtunës dhe së dielës do të nis llogaritja dimërore e kohës. Natën mes të shtunës dhe të dielës akrepat e orës do të zhvendosen për një orë mbrapa, që do të thotë se në vend tre ora do të jetë dy, përcjell Alsat. Llogaritja dimërorë e kohës përfundon në fundjavën e fundit të muajit mars të vitit të ardhshëm.

Parlamenti Evropian me 4 mars 2019 votoi për heqjen e ndryshimit sezonal të kohës që nga viti 2021. Por, Këshilli i BE-së ende nuk ka dhënë vendim.