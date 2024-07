Kemi një numër të mjaftueshëm të zjarrfikësve dhe një numër të mjaftueshëm pjesëtarësh të Ushtrisë dhe Ministrisë së Brendshme për t’u përballur me zjarret, edhe pse është një zjarr që është në kulmin e tij historik. Vetëm dje patëm 66 zjarre aktive në ambiente të jashtme, 40 prej të cilave arritëm t’i shuanim me sukses. Duke pasur parasysh temperaturën e ardhshme, ne do të vazhdojmë të luftojmë sfida të tilla në gusht. Nuk pres ndryshime të mëdha, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski pas nënshkrimit të marrëveshjes për franshizë ndërmjet Tikvesh Invest dhe hotelit Holiday Inn në Kavadar.

Në pyetjen e një gazetari për akuzat e LSDM-së për zjarret, ai përmendi se nuk do të komentojë politikanët dhe partitë politike që kanë qëllime nekrofile.

Qeveria që unë drejtoj e ka pasur ditën e parë të punës më 24 qershor. Zjarri i parë i rëndë në malin Serta ishte më 10 korrik, 17 ditë pas ditës sime të parë në punë. Helikopterët që përdoren në situata të tilla krizash ishin në shërbim, aeroplanët u ndaluan për shkak të një mosfunksionimi dhe pilotët që duhej t’i operonin ishin në pension. Luftën kundër zjarrit e nisëm falë njësive të vetëqeverisjes lokale, komunave dhe njerëzve që ishin të gatshëm për të ndihmuar në atë moment. Më pas u vunë në përdorim helikopterët. Në avion janë bërë ndërhyrje teknike, ku tre janë vënë në funksion. Njerëzit që i menaxhojnë kanë dalë në pension, i kemi kthyer në punë me kontratë, tha Mickoski.

Në ndërkohë, theksoi ai, ata shpallën gjendjen e krizës për shkak të luftimit të zjarrit, por në të njëjtën kohë aktivizuan mekanizmin evropian për ndihmë në situata krize.

Kur e aktivizuam atë mekanizëm, erdhi ndihma nga Serbia fqinje, ndihma erdhi nga Mali i Zi, Sllovenia, Turqia, Rumania dhe në atë valë të parë e tejkaluam elementin e zjarrtë. Më tej, lufta kundër elementit të zjarrtë vazhdoi, por jo vetëm këtu, por kudo në Evropë, shtoi Mickoski.

Ai theksoi se dje kemi pasur një numër historikisht të paprecedentë të zjarreve në ambiente të jashtme – 66 dhe informoi se sipas informacioneve të MPB-së, ekziston dyshimi i bazuar se shkak i këtyre zjarreve në masë të madhe është pakujdesia dhe në një masë të madhe është edhe synimi për t’i shkaktuar ato.

Ne do të luftojmë. Ne kemi riaktivizuar Mekanizmin Evropian për të kërkuar mbështetje në një situatë të tillë krize. Republika Çeke u përgjigj me një helikopter që duhet të mbërrijë sot, Serbia fqinje me një helikopter tjetër, Hungaria do të dërgojë nesër katër SUV që duhen për zonat që janë të paarritshme. Në të njëjtën kohë, Sllovenia gjithashtu u përgjigj pozitivisht. Gjermania do të dërgojë dy avionë dhe ky është kapaciteti që mund të pranojmë për momentin. Mund të them se situata është plotësisht ose pjesërisht nën kontroll, tha Mickoski.