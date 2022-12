Temperatura më të ulta sot në mëngjes janë matur në Berovë me -5 gradë, në Manastir -4 Manastir, në Shkup afër Petrovecit dhe Demir Kapi -3, në Strumicë dhe Tetovë -2, në Prilep dhe Dibër -1.

Zero gradë janë matur në Shkup, afër Zajçev Ridit, Shtip, Kriva Pallankë, Gjevgjeli, një gradë mbi zero janë regjistruar në Ohër, Pretor, Lazaropole, tre në Mavrovë , Krushevë, Vinicë, katër në Kodrën e Diellit, ndërsa temperatura maskimale janë matur në Dojran me gjashtë gradë celsius.nmute

Gjatë natës dhe mëngjesit të sotëm moti ishte i kthjellët dhe i ftohtë. Ka fryjë një erë e lehtë nga drejtime të ndryshueshme.