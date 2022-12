Sot në mëngjes ka arritur një mesazh për kërcënim për bombë në shkollën “Liria” në Tetovë.

Në rrjetet sociale është publikuar edhe email-i kërcënues për bombë.

“Bomba është vendosur në shkollë, do të shpërthejë shumë shpejt do të ketë viktima. Mos më pyesni asgjë do të ketë viktima, i kam fshirë të gjitha dëshmitë, asgjë nuk do të pranoj. Ju përshëndes!”, thuhet në email-in kërcënues për bombë.

Nga MPB më herët kanë njoftuar se kërcënime për bomba janë duke u hetuar, por se nuk mund të gjenden autorët për shkak se kërcënimet vijnë nga jashtë vendit.