Nga ora 11 deri në orën 14 sot në Shkup do të ketë ndërprerje të përkohshme të komunikacionit në rrugën “Dame Gruev”, nga ora 14 deri në orën 18 në rrugën Dimitrie Çupovski, në stacionin e autobusit përballë Teatrit për fëmijë dhe të rinj dhe nga ora 14 deri në orën 5 në Blvd. “VMRO” në stacionin e autobusit para Postës së Maqedonisë të Veriut.

Sipas Ministrisë së Brendshme, regjimi i përkohshëm i komunikacionit në zonën e qendrës së qytetit është për shkak të xhirimeve të një filmi dhe do të ketë një ndalim të përkohshëm të komunikacionit për të njëjtën arsye nesër, pasnesër dhe të hënë.

Nesër nga ora 14:00 deri në 17:00 do të ketë ndërprerje të përkohshme të trafikut në bulevardin “VMRO” në të njëjtin lokacion dhe nga ora 20:00 deri në 23:00 në bulevardin “Aradhët Partizane” (në stacionin e parë të autobusit nga hoteli “Duvet” deri në para të rrugës “Aminta Treti” në Shkup.

Të dielën dhe të hënën nga ora 5 deri në 1 pasdite në rrugën “Shën Cirili dhe Metod”nga parkingu dhe stacioni i autobusit para hyrjes së QT “Ramstor” deri te NLB Bank.

Policia informon se do të marrë masa për një regjim të veçantë të komunikacionit në këto rrugë, dhe komunikacioni do të ridrejtohet në rrugët përreth. MPB u bën apel qytetarëve të respektojnë urdhrat e lëshuar nga nëpunësit e policisë.