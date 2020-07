Sot në ora 12:30 Kandidati për kryeministër të parë shqiptar Naser Ziberi dhe bartesi i listës së Zones 2, Arber Ademi, do të kenë takim me mësuesit në oborrin e shkollës Hasan Prishtina në Çair, në afërsi të selisë së BDI, pas çka do të vijojnë deklarata për mediat.