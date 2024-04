Kryetari i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski nga Ohër iu drejtua të gjithë maqedonasve, shqiptarëve, turqve, serbëve, romëve, vllehëve… por edhe anëtarëve të LSDM-së dhe u bëri thirrje që të votojnë për VMRO-DPMNE-në dhe të jenë të sigurt se kjo parti nuk do të për t’i tradhtuar.

Ju drejtohem të gjithë maqedonasve, votoni për ne, nuk do t’ju lëmë të mërzitur.

Shqiptarëve na votoni, do jetoni më mirë se tani, ne do të punojmë së bashku për bashkëjetesën dhe zhvillimin e vendit.

Po ju drejtohem turqve, ju gjithmonë keni përkrahur Maqedoninë e pavarur dhe të pavarur dhe keni qenë me ne në të gjitha fitoret dhe disfatat tona këto 30 vjet dhe tani mund të bëjmë më shumë së bashku.

Romëve, le të luftojmë së bashku varfërinë, të fitojmë fitore dhe suksese të reja për të ardhmen tonë.

Unë dua t’u drejtohem serbëve në Maqedoni, ne ndajmë shqetësime të përbashkëta dhe luftojmë për vlera të përbashkëta. Maqedonia është vendi ynë i përbashkët dhe ne kemi nevojë për ju në këtë luftë tonën.

Vllehëve – ju gjithmonë i keni bërë të gjitha betejat bashkë me ne, ashtu është edhe kësaj radhe. Dhe ne do të fitojmë. Ne do te fitojme.

Boshnjakëve – ne duhet të ndërtojmë një shoqëri mbi themele të shëndosha, ne shtrijmë dorën dhe ju pranoni. Ejani me ne, që të kemi një të ardhme të përbashkët.

Dhe për të gjithë të tjerët. Për të krishterët, muslimanët, hebrenjtë, jini me ne, ne do të jemi mbështetja dhe shpina juaj, dhe me ne do të jeni më mirë, do të ketë punë, do të ketë reforma dhe një jetë më të mirë.

Unë dua t’ju drejtohem anëtarëve të LSDM-së… e di që ka dallime mes nesh, se keni dilema, se mund të keni edhe frikë, ju inkurajoj, të gjithë jemi qytetarë të këtij vendi dhe nuk ka asgjë të keqe. ju, ne do të punojmë së bashku me ju do të përdorim të gjitha potencialet e këtij vendi për të jetuar më mirë, sepse miqtë dhe të afërmit tuaj dhe tanë po largohen, sepse ne dhe fëmijët tuaj janë të zhgënjyer me këtë vend. Të bashkohemi dhe t’i bëjmë krenarë, le të themi që prindërit tanë ishin brezi që ndaluan përçarjet në bazë partiake dhe mobilizuan të gjithë në funksion të zhvillimit të vendit… Ju premtoj se mund të mbështeteni tek ne. E shihni se çfarë është situata dhe çfarë po ndodh. E di që edhe juve ju vjen turp për atë që po ndodh. Ka shumë prej jush, madje edhe zyrtarë të ndershëm që më afrohen dhe do ta keni gjithmonë një derë të hapur me mua. . . ne do të ecim përpara së bashku. Ju premtoj këtë, tha Mickoski nga sheshi i qytetit në Ohër.