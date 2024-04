Sot fillojmë me një fushatë për zgjedhjet parlamentare, për mendimin tim këto janë zgjedhjet më të rëndësishme që po ndodhin në Maqedoni, zgjedhje që do të përcaktojnë të ardhmen e Maqedonisë në 20 deri në 30 vitet e ardhshme. Presim një fitore historike bindëse, një fitore që do të nënkuptojë rikthim të plotë të Maqedonisë, luftë kundër krimit dhe korrupsionit, kthim të krenarisë kombëtare të maqedonasve dhe projekte të shumta që i planifikojmë në periudhën e ardhshme, thotë zv. kryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikoloski në lidhje me pritjet nga fushata në përfshirjen në linkun në Ditarin qendror të televizionit Sitel, nga tubimi i madh popullor në Ohër, nga ku VMRO-DPMNE tradicionalisht fillon çdo fushatë parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare.

Sepse, shtoi Nikolloski, le ta shikojmë të vërtetën në sy, në këtë moment një klikë e vogël që është e ngarkuar vetëm me interesa personale dhe sundon Maqedoninë dhe mendoj se është e palejueshme që Talat Xhaferi të vazhdojë të jetë kryeministër i Maqedonisë, kështu që Beteja në këto zgjedhje është që VMRO-DPMNE të fitojë numrin më të madh të deputetëve në mënyrë që të mund të formojë një Qeveri që nuk do të shantazhohet nga askush.

Nikoloski theksoi se VMRO-DPMNE deri më tani ka programin më gjithëpërfshirës të quajtur “Platforma 1198”, ku planifikojmë projekte të shumta për të gjithë vendin dhe shkurtimisht i ka renditur disa prej tyre.

“Ne po planifikojmë një decentralizim të plotë të financave. 250 milionë euro për çdo vit për komunat. Këtu jemi tani në Ohër, çdo vit Ohri do të marrë nga tetë milionë euro përveç buxhetit që ka komuna, janë 32 milionë euro për një cikël investimi katërvjeçar, dhe një miliard për të gjitha komunat së bashku”, tha Nikolloski.

Në lidhje me atë se nga vijnë paratë për këtë, Nikolloski theksoi se përgjigja është e thjeshtë dhe se vlerësimi i tyre është se dëmi që po i bën krimi dhe korrupsioni buxhetit të Maqedonisë është aq i madh, nëse vetëm kjo të zgjidhet, ja. para për komunat.

“Për më tepër, ne mendojmë edhe për më të rinjtë edhe për më të moshuarit. “Për më të rinjtë, projekti “Bli shtëpi” do të subvencionojë deri në 50% ndërtimin e shtëpive të reja ose blerjen e shtëpive për çiftet e reja të martuara dhe për pensionistët korrigjimin e padrejtësisë historike dhe rritjen e pensioneve me pesë mijë. denarë në mënyrë lineare”, tha Nikolloski.

Ai shtoi se ka edhe tërheqjen e investimeve të huaja, për të cilat njihet VMRO-DPMNE, si dhe stimulimin e investitorëve vendor.

“Por për të bërë të gjitha këto, ne duhet ta pastrojmë krimin nga Maqedonia. Aktualisht, mishërimi i krimit dhe korrupsionit në Maqedoni është partia politike BDI. Në këto zgjedhje vendoset nëse Ali Ahmeti do të vazhdojë të sundojë Maqedoninë apo Maqedonia do të çlirohet me një qeveri të udhëhequr nga VMRO-DPMNE, me kryeministër Hristijan Mickoskin. Kjo është pyetja e thjeshtë të cilës qytetarët duhet t’i përgjigjen, prandaj bëjmë thirrje për pjesëmarrje të madhe, masive, në referendum. Të gjithë që janë në Maqedoni të dalin të votojnë, ata që janë në diasporë, nëse munden, të vijnë të votojnë dhe më 8 maj të ndodhin ndryshimet në Maqedoni, që siç themi ne, Maqedonia të jetë sërish e juaja ka thënë Nikolloski.