Ish-sekretari i Qeverisë, Muhamed Zeqiri, në Gjykatën Themelore Penale të Shkupit sot deklaroi se nuk ndihet fajtor për veprën për të cilën akuzohet. Nga ana tjetër, prokurorja Katerina Kolareviq deklaroi se me materialet dhe dëshmitë verbale, si dhe me gjetje të ekspertëve, do ta dëshmojnë barrën.

Sipas aktakuzës, Zeqiri si person zyrtar sekretar i përgjithshëm i Qeverisë me dashje ka kryer dy vepra të ndërlidhura përkohësisht që paraqesin realizim të shumëfishtë të veprës së njëjtë.

“I akuzuari Muhamed Zeqiri ka kryer funksion të emëruar sekretar i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe si bartës i funksionit të tillë shtetëror e ka kryer veprën penale në kuadër të së cilës me dashje, domethënë me vetëdije dhe me vullnetin e tij, nuk ka kryer procedurat e duhura për prokurim publik pasi që e njëjta është e paraparë me Ligjin për prokurim publik në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe dy shërbimet specifike kanë të bëjnë me kryerjen e kontratave për shërbime konsultuese”, tha prokurorja.

Ajo sqaroi se rasti i parë ka të bëjë me shërbime konsultuese për rindërtimin e SHA Posta në pronësi shtetërore, ndërsa në rastin e dytë për shërbime konsultuese për përkrahjen e procesit të privatizimit të mundshëm të “HMV Transport” SHA Shkup.

“Prokuroria do të dëshmojë se edhe pse i akuzuari Muhamed Zeqiri si Sekretar i Përgjithshëm i Qeverisë, me konkluzion të Qeverisë i është kërkuar të zbatojë një procedurë në kuadër të së cilës do të jetë një kompani, ose më mirë një shtëpi konsultuese. e angazhuar, e cila do të propozojë modelin për rindërtimin e SHA. Posta e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, në pronësi shtetërore, kjo nuk do të thotë se Qeveria e liroi të akuzuarin tani si Sekretar i Përgjithshëm, nga përgjegjësia e tij për të respektuar ligjet në Republika e Maqedonisë së Veriut e ka miratuar ligjvënësi i saj, gjegjësisht me këtë konkluzion nuk i ka dhënë dorë të lirë për të lidhur kontrata private me persona juridikë për të cilët ai ka menduar se janë kompetentë për kryerjen e shërbimit që ka qenë objekt i marrëveshjes”, tha ajo.

Prokurorja shtoi se prokuroria do të vërtetojë se personi juridik që është palë kontraktuese e kontratës për shërbime konsultuesepër SHA Posta, “Interholding” SHPK, është në të vërtetë person juridik i krijuar në vend, menjëherë para lidhjes së kontratë dhe të cilën, siç ka treguar ajo, në realitet nga provat e siguruara nga prokuroria, ai nuk kryen asnjë aktivitet në selinë e tij të regjistruar në Shkup.

Ajo përkujtoi se procedura hetimore, e cila përveç të akuzuarit Muhamed Zeqiri, është zhvilluar edhe ndaj dy personave të tjerë shtetas të Kroacisë, është pezulluar, për shkak të mos disponueshmërisë së tyre për organet e rendit.

Zeqiri akuzohet se përmes këtyre veprimeve e ka dëmtuar buxhetin e shtetit për 89.385.255,00 denarë.

Mbrojtja e të akuzuarit Zeqiri sot në fjalën hyrëse tha se gjatë procedurës do të dëshmojë se i akuzuari nuk e ka kryer veprën për të cilën akuzohet.

“Mbrojtja gjatë procedurës do të dëshmojë se i akuzuari nuk e ka kryer veprën për të cilën ngarkohet, se në veprimet e tij nuk ka elemente inkriminuese, si dhe në aspektin e lejueshmërisë juridike të veprimeve të tij për të cilat ngarkohet dhe në kushtet e dëmit eventual”, tha avokati Vladimir Andreevski.

Sipas tij, atë që e dëgjuam si aktakuzë si në formë të shkruar ashtu edhe në prezantimin e sotëm është, siç tha ai, “një fjalim gjysmë politik për disa parime, qëllime dhe çështje të tjera parimore”.

“Dhe askund nuk kemi dëgjuar e parë se cila dispozitë ligjore është shkelur nga të pandehurit, përkatësisht çfarë shkelje konkrete dhe cili ligj material është bërë për t’u fajësuar”, tha ai.

Mbrojtja theksoi se pret aktgjykim lirues për të akuzuarin Muhamed Zeqiri.

Procesin e udhëheq gjykatësja Fanka Jançuleva – Mihailovska, gjykimi vazhdoi me prezantimin e dëshmive materiale nga Prokuroria.