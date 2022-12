Për gati tre muaj në vend, adresat elektronike fillimisht vetëm të shkollave të mesme të Shkupit, pastaj nëpër shkollat ​​e qyteteve të vendit, ndërsa javët e fundit raportime për mjete shpërthyese të vendosura arrijnë edhe në adresat elektronike të institucioneve të ndryshme, duke përfshirë Ministrinë e Brendshme dhe Bankën Popullore, si dhe qendrat tregtare dhe ndërtesat e banimit, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Të gjitha janë false, por kjo nuk e zvogëlon as panikun, as ankthin, as zemërimin e qytetarëve, të cilët konsiderojnë se bëhet fjalë për gjymtim të plotë të sistemit arsimor, para së gjithash, e më pas funksionimit të institucioneve.

Pse nuk i kapin, si nuk i zbulojnë, a po nuk bëjnë diçka autoritetet, pyetjet rreshtohen një nga një. Ekspertë të fushës së Teknologjisë Informative thonë se edhe pas gjithë këtyre muajve, autoritetet nuk kanë një përgjigje konkrete për këto pyetje sepse është diçka shumë e vështirë për t’u zbuluar dhe vërtetuar.

Nga atje theksojnë se sulme të tilla kryhen nga qendra që janë jashtë vendit dhe duhet një bashkëpunim tepër i fortë për të bërë diçka konkrete. Por kur bëhet fjalë për shtetet që mbrojnë me çdo kusht aktivitete të tilla, qoftë edhe kriminale, praktikisht është e pamundur të gjendet autori, thonë bashkëbiseduesit e IT-së për “Faktor”.

“Zbulimi i tyre nuk do të thotë gjithmonë se nevojiten vetëm aftësi dhe burime të TI-së. Nëse autori ndodhet në një vend në det të hapur që mbron me çdo kusht privatësinë e përdoruesve të internetit, është pothuajse e pamundur të qasesh në ekspozimin e mëtejshëm, pavarësisht nëse autori është fizikisht i pranishëm në një vend të tillë ose i ka drejtuar disi gjurmët dhe trafiku i internetit kalon në një vend të tillë që mbron përdoruesit edhe kur bëhet fjalë për aktivitete kriminale që shkaktojnë një lloj dëmi material”, sqarojnë ekspertët e IT-së për “Factor”.

Në të njëjtën kohë, siç theksojnë ata, në ditët e sotme, ekzistojnë mijëra ofrues të ndryshëm emaili që lejojnë fjalë për fjalë me disa klikime të regjistrojnë një adresë të re emaili, pa asnjë vërtetim real se kush qëndron pas asaj.