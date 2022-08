Ekonomi

Publikohen çmimet e reja të derivateve të naftës në Maqedoni

Çmimi i benzinave do të ulet për dy denarë, ndërsa çmimi i naftës do të ulet për 2,5 denarë, njoftojnë nga Komisioni Rregullator për Energjetikë. KRRE ka vendosur që edhe çmimi i Vajit Ekstra të Lehtë të ulet për 3 denarë. Nga mesnata derivatet e naftës do të shiten me këto çmime: Benzinë...