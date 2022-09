Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë, me vranësira mesatare. Do të fryj dhe erë e dobët nga drejtimi perëndimor.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 5 deri në 15, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 29 deri në 35 gradë.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm, me diell dhe shumë i ngrohtë për këtë periudhë të vitit. Do të fryj dhe e dobët nga drejtimi jug-perëndimorë. Temperaturat do të arrijnë deri në 32 gradë celcius